تشيلى: فقدان 200 شخص وتشريد 1600 من منازلهم جراء حرائق الغابات

(MENAFN
- Youm7) ذكرت السلطات في تشيلي أنه تم فقدان 200 شخص وتشريد 1600 آخرين من منازلهم جراء حرائق الغابات المشتعلة بأنحاء البلاد منذ أيام وتسببت حتى الآن في مقتل 121 شخصَا.
وذكر تلفزيون (يورو نيوز) في نشرته الإنجليزية، أن السلطات سجلت ما يقرب من 165 حريقًا في عشرة مناطق، لا يزال معظمها مشتعلا حتى الآن في مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار.
وكان الرئيس جابرييل بوريتش قد أعلن، في وقت سابق اليوم، حالة الحداد الوطني لمدة يومين، كما تعهد بملاحقة من تعمد إشعال هذه الحرائق الضخمة إن وجدوا.
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