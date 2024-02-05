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تشيلى: فقدان 200 شخص وتشريد 1600 من منازلهم جراء حرائق الغابات

2/5/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت السلطات في تشيلي أنه تم فقدان 200 شخص وتشريد 1600 آخرين من منازلهم جراء حرائق الغابات المشتعلة بأنحاء البلاد منذ أيام وتسببت حتى الآن في مقتل 121 شخصَا.


وذكر تلفزيون (يورو نيوز) في نشرته الإنجليزية، أن السلطات سجلت ما يقرب من 165 حريقًا في عشرة مناطق، لا يزال معظمها مشتعلا حتى الآن في مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار.


وكان الرئيس جابرييل بوريتش قد أعلن، في وقت سابق اليوم، حالة الحداد الوطني لمدة يومين، كما تعهد بملاحقة من تعمد إشعال هذه الحرائق الضخمة إن وجدوا.







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