الأهلى يمنح ديانج إجازة حتى نهاية الأسبوع

MENAFN - Youm7) قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح المالي أليو ديانج راحة سلبية حتى نهاية الأسبوع الحالي، عقب توديع منتخب بلاده بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة من كوت ديفوار في دور الثمانية للبطولة.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح لاعبه المالي راحة سلبية لمدة أسبوع، أسوة بما حدث مع باقي زملائه، للحصول على قسط من الراحة قبل التحديات القادمة للفريق الأحمر.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم باستاد السلام، تقدم حسام حسن لسموحة، ونجح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي فى إدراك التعادل، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز لفريقه فى الشوط الثاني.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: "مصطفي شوبير وأكرم توفيق ورامي ربيعة. ومعتز محمد وعلي معلول ومصطفي أبو الخير وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأنتوني موديست".

ويفقد المارد الأحمر جهود سباعى منتخب مصر "محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، وكهربا" بسبب حصولهم على راحة بعد مشاركتهم مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

فيما يغيب بيرسى تاو بسبب استكمال منتخب جنوب أفريقيا رحلته بأمم أفريقيا، فيما يغيب أيضاً أليو ديانج عن ودية الأهلى وسموحة لمشاركته مع منتخب مالى فى أمم أفريقيا التى ودعها مؤخراً.

فيما يغيب محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ووسام أبو على ورضا سليم ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.