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فتح الله يقود تدريبات بيراميدز اليوم بعد إقالة باتشيكو

2/5/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) قاد محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز، تدريبات الفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.



وقررت إدارة بيراميدز توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.



ويقود فتح الله تدريبات الفريق بصورة مؤقتة، لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.



ويستأنف بيراميدز مشواره في الدوري الممتاز يوم 14 فبراير الجاري بمواجهة نادي زد في بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.












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