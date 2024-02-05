حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تقديم نادى الزمالك صفقاته الجديدة فى مؤتمر صحفى موسع، بجانب فوز الأهلى على سموحة وديا.

الزمالك يعلن 3 صفقات جديدة فى كرة الطائرة.. تعرف عليها

أعلن نادي الزمالك عن تدعيم فرق الكرة الطائرة بالنادي بثلاث صفقات جديدة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة.

حسين لبيب: نجحنا فى حل أزمتى القيد والبنوك.. وأشكر جماهير الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه يتقدم بخالص شكره لجماهير النادي الوفية على دعمها للنادي خلال الشهور الماضية، كما يشكر أعضاء الجمعية العمومية على دورهم.

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين للخضوع لمعايشة خارجية

يفاضل اتحاد الكرة بين 3 مدربين لعمل فترة معايشة خارجية، وهم وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، وعلي ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، ومحمد شوقى مدرب منتخب مصر السابق، وذلك ضمن خطط اتحاد الكرة للارتقاء بالمدرب الوطنى فى المرحلة المقبلة.

بيراميدز يعلن رسمياً رحيل باتشيكوأعلنت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التى قضاها فى مهمة تدريب فريق بيراميدز. وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق.موديست يقود الأهلي للفوز على سموحة 2 / 1 ودياً

فاز الأهلي على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم باستاد السلام، تقدم حسام حسن لسموحة، ونجح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي فى إدراك التعادل، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز لفريقه فى الشوط الثاني.

اتحاد الكرة يدرس ضم طارق السيد أو عبد الفضيل لجهاز المنتخب الجديد

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة ضم طارق السيد نجم الزمالك السابق أو شريف عبد الفضيل نجم الأهلى السابق للجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول الذى سيتم تشكيله خلال المرحلة المقبلة.

اتحاد الكرة يستقر على إلغاء منصب مدير المنتخب والاكتفاء بمدير إداري

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على إلغاء منصب مدير المنتخب والاكتفاء بمدير إدارى للفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يتواصل مع أليو ديانج لتحديد موعد عودته بعد خروج مالى من أمم أفريقيا

تواصل الجهاز الإداري بالنادى الأهلى مع المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق، لتحديد موعد عودته للقاهرة للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

الزمالك يصرف دفعة مستحقات للاعبين اليوم من صفقة أسامة فيصل

قرر مسئولو نادىالزمالكاستغلال القيمة المالية التى حصل عليها النادى من بيع أسامة فيصل للبنك الأهلى فى سداد دفعة من مستحقات اللاعبين اليوم.محمد يوسف لـ"اليوم السابع": تدريب منتخب مصر "تاج" يزين مسيرة أى مدرب

أبدى

محمد يوسف ، مدرب منتخب مصر، سعادته بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيينه فى الجهاز الفنى الجديد للفراعنة بعد رحيل البرتغالى روي فيتوريا. وقال محمد يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "سعيد للغاية بتدريب منتخب مصر، فهو بمثابة تاج يزين مسيرة أى مدرب ومهمة وطنية كبيرة، وأتمنى النجاح فى المهمة الجديدة".

محمد الشناوى يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى بتوصية ألمانية لطبيب الأهلى

يبدأ اليوم الإثنين محمد الشناوى حارس مرمى النادى

الأهلى

ومنتخب مصر رحلة العلاج الطبيعى بعد عودته للقاهرة أمس قادماً من ألمانيا بعدما أجري جراحة ناجحة بعد إصابته بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني فى بطولة أمم أفريقيا.



رئيس نادى البنك الأهلى: انضمام أبو جبل للقلعة الحمراء لم يتخط مرحلة التفاوض

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس فشل انتقال

محمد أبو جبل

حارس مرمى الفريق إلى النادى الأهلى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعد المفاوضات القوية التي شهدتها الفترة الماضية.



