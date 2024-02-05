Tuesday, 06 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مابولولو يعود للاتحاد السكندرى نهاية الأسبوع

2/5/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) يعود الأنجولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري إلى ناديه نهاية الأسبوع الحالي، للانتظام في تدريبات زعيم الثغر، بعدما فضل الجهاز الفني منحه قسطا من الراحة قبل المشاركة في تدريبات الاتحاد.

ويغيب مابولولو عن المشاركة مع الاتحاد في مباراته ضد سيراميكا غدا في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، وهي المباراة التي يسعى لحسمها زعيم الثغر من أجل الوصول إلى نهائي البطولة.

ويواصل الأنجولي جوب مابولولو مهاجم
الاتحاد السكندري
غيابه عن مباراة فريقه أمام سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، رغم أن الجهاز الفني بقيادة طارق العشري كان يرغب في تواجد اللاعب بهذه المباراة الصعبة.

ويسافر مابولولو رفقة منتخب أنجولا عائدا إلى بلاده؛ بسبب تكريم منتخب الفهود من قبل وزير الرياضة الأنجولي بعد المستويات الطيبة التي قدمها خلال مشاركة في بطولة أمم إفريقيا، قبل أن يودع المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من نيجيريا.

وأعلن نادي الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع شريف رضا ظهير أيمن سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف زعيم الثغر فى الميكراتو الشتوي الحالي.

وينص تعاقد الاتحاد مع شريف رضا على استعارة اللاعب مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بعد نهاية الموسم الحالي.

ويُجيد شريف رضا اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية.

وكتبت صفحة الاتحاد عبر فيس بوك: "الاتحاد السكندرى يُتمم إجراءات انتقال اللاعب شريف رضا من نادى سموحة على سبيل الإعارة، مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بنهاية هذا الموسم، ويُجيد "شريف" اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية والمهارية، كل التوفيق والأمنيات الطيبة للاعبنا الجديد شريف رضا مع زعيم الثغر".

وجاء التعاقد مع شريف رضا في ظل رغبة طارق العشري المدير الفني في تدعيم الجبهة اليسرى لزعيم الثغر بظهير أيمن.








MENAFN05022024000132011024ID1107812435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث