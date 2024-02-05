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اتحاد الريشة الطائرة يكشف شعار بطولة أفريقيا 2024

2/5/2024 2:36:13 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، هوية شعار بطولة أفريقيا المقبلة للكبار والمقرر إقامتها على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.



ويرمز الشكل العام للشعار إلى لعبة الريشة، كما تم اختيار زهرة اللوتس كونها رمزًا للتراث الفرعوني، إضافة إلى أنها الرمز الرئيسي للتنوير الروحي عند القدماء المصريين، وتم اختيار الألوان نسبةً لألوان علم جمهورية مصر العربية.



ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الريشة عن عدد الدول المشاركة في البطولة عقب وصول التأكيدات الخاصة من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.



جدير بالذكر أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة، المقرر إقامتها أبريل المقبل بالصين.












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