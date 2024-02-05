المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يبدأ جولة خليجية خلال الأسبوع الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 2 (كونا) -- أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيبدأ جولة خليجية الأسبوع الجاري لبحث كيفية خفض التوترات الاقليمية ووقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أن "ليندركينغ سيلتقي الشركاء في المنطقة لمناقشة الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم المحرز بشأن عملية السلام في اليمن".
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة والتخفيف من الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تلحق الضرر بالشعب اليمني.
وأضاف أن المبعوث الخاص سيبحث في جولته الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ووقف هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقوم حاليا بجولة شرق أوسطية هي الخامسة من نوعها منذ السابع من أكتوبر الماضي وتشمل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكيان الإسرائيلي المحتل والضفة الغربية لبحث الهدنة بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي وسبل خفض التصعيد في المنطقة. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN05022024000071011013ID1107812432
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