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المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يبدأ جولة خليجية خلال الأسبوع الجاري

2/5/2024 2:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 2 (كونا) -- أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيبدأ جولة خليجية الأسبوع الجاري لبحث كيفية خفض التوترات الاقليمية ووقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أن "ليندركينغ سيلتقي الشركاء في المنطقة لمناقشة الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم المحرز بشأن عملية السلام في اليمن".
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة والتخفيف من الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تلحق الضرر بالشعب اليمني.
وأضاف أن المبعوث الخاص سيبحث في جولته الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ووقف هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقوم حاليا بجولة شرق أوسطية هي الخامسة من نوعها منذ السابع من أكتوبر الماضي وتشمل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكيان الإسرائيلي المحتل والضفة الغربية لبحث الهدنة بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي وسبل خفض التصعيد في المنطقة. (النهاية)

ا م م / م م ج




MENAFN05022024000071011013ID1107812432

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