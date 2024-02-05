سمو رئيس مجلس الوزراء: اختلاف وجهات النظر بين (الأسرة) أمر طبيعي لكنه لا يرقى للصراع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 2 (كونا) -- قال سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين إن اختلاف وجهات النظر بين (الأسرة) أمر طبيعي و "قد يحصل في أي عائلة لكنه لا يرقى إلى الصراع".
جاء ذلك في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية بحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.
وأوضح أن "الأسرة كأي عائلة أخرى من الطبيعي أن يكون فيها تفاوت في وجهات النظر" مضيفا سموه "الخلافات كانت موجودة سابقا واتخذ الحاكم حينها قرارات بشأنها ولم تؤثر على مسيرة الوطن".
وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لرؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية على تلبية الدعوة لهذا اللقاء الذي جاء في شهر فبراير والذي تحتفل فيه البلاد بالأعياد الوطنية مستذكرا قوافل شهداء الوطن التي تؤكد على الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة.
وذكر سموه "نسجد لله خاشعين لعظمته مسبحين بحمده ونعمه وهي نعمة الأمن والأمان ونعمة الرحمة والوئام ونعمة الحكم الرشيد الذي يترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساءلة في جو سياسي مفتوح يحفظ الحريات ويؤكد هذه القيم". (النهاية)
ج ي / ع ع / م ص ع
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