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سمو رئيس مجلس الوزراء: اختلاف وجهات النظر بين (الأسرة) أمر طبيعي لكنه لا يرقى للصراع

2/5/2024 2:36:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 2 (كونا) -- قال سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين إن اختلاف وجهات النظر بين (الأسرة) أمر طبيعي و "قد يحصل في أي عائلة لكنه لا يرقى إلى الصراع".
جاء ذلك في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية بحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.
وأوضح أن "الأسرة كأي عائلة أخرى من الطبيعي أن يكون فيها تفاوت في وجهات النظر" مضيفا سموه "الخلافات كانت موجودة سابقا واتخذ الحاكم حينها قرارات بشأنها ولم تؤثر على مسيرة الوطن".
وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لرؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية على تلبية الدعوة لهذا اللقاء الذي جاء في شهر فبراير والذي تحتفل فيه البلاد بالأعياد الوطنية مستذكرا قوافل شهداء الوطن التي تؤكد على الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة.
وذكر سموه "نسجد لله خاشعين لعظمته مسبحين بحمده ونعمه وهي نعمة الأمن والأمان ونعمة الرحمة والوئام ونعمة الحكم الرشيد الذي يترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساءلة في جو سياسي مفتوح يحفظ الحريات ويؤكد هذه القيم". (النهاية)

ج ي / ع ع / م ص ع


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