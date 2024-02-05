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(أونروا): 100 ألف فلسطيني ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود منذ بدء الحرب على غزة

2/5/2024 2:36:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 5 - 2 (كونا) -- أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الإثنين أنه منذ بدء الحرب على غزة استشهد وجرح وأصبح في عداد المفقودين نحو 100 ألف فلسطيني.
وقال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني خلال تقرير رسمي أصدرته الوكالة الأممية إنه "خلال أربعة أشهر من الحرب في غزة قتل أو جرح أو أصبح في عداد المفقودين نحو 100 ألف شخص".
وأضاف لازاريني أن هذه الأرقام تمثل ما يقارب 5 في المئة من السكان في حين تم تسجيل نحو 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن أسرهم بسبب الحرب.
وأشار إلى أن أكثر من 80 في المئة من السكان نزح خلال الحرب ومعظمهم نزح عدة مرات ما تسبب في "المعاناة والبؤس والظلم".
وأكد أن وقف إطلاق النار تأخر كثيرا مشددا على الحاجة إلى مسار مختلف من أجل الناس في غزة وفي الكيان الإسرائيلي المحتل وفي المنطقة وخارجها.
ووفقا لتقرير الأونروا فإنه منذ بدء الحرب قتل جيش الاحتلال 152 شخصا من موظفيها ولا يزال هناك ما بين 150 إلى 155 منشأة تابعة لها تؤوي النازحين وتعاني الملاجئ من الاكتظاظ الشديد.
وأفادت بأن 7ر1 مليون شخص نازح يحتمون في ملاجئ الطوارئ (ملاجئ الأونروا والملاجئ العامة) أو المواقع غير الرسمية وأخرى بالقرب من ملاجئ الأونروا ومواقع التوزيع وداخل المجتمعات المضيفة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد طالب في وقت سابق من اليوم مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة موضحا أن "الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس ورغم قرار محكمة العدل الدولية فإن وتيرة القتل والتجويع لم تتوقف وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح حوالي 100 ألف معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حيث بلغ عدد ضحايا العدوان على القطاع المحاصر 27365 شهيدا و66630 مصابا بحسب آخر الإحصائيات التي أعلنتها السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

واب / م م ج




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