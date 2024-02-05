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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد أن بلاده تسير نحو عقد مؤتمر وطني جامع للمصالحة الوطنية

2/5/2024 2:36:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 2 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الاثنين أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو عقد المؤتمر الأول الجامع للمصالحة الوطنية بمدينة (سرت) وإنهاء سنوات من الصراع وتعزيز فرص إجراء الانتخابات الشاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المنفي خلال قمة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا في دورتها العاشرة والتي تقام بالعاصمة الكونغولية (برازافيل) والتي يشارك بها رؤساء وممثلون عن قادة الدول الأعضاء في اللجنة إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية وإقليمية.
وقال المنفي إنه "تم إسناد الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عنه الصادرتين عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف 2021 برعاية وتسيير الأمم المتحدة إلى المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة وهو ما عكف عليه المجلس منذ استلامه لمهامه من خلال إطلاق حوار مجتمعي شامل دون إقصاء أو تمييز بين ابناء الوطن الواحد".
وأكد "أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال دعوة دول الجوار للانخراط في الأعمال التحضيرية لضمان توسيع الجهود الاقليمية الداعمة لهذا المسار" مشيرا إلى "جهود بعض دول الجوار التي أعربت عن نيتها الصادقة في تقديم كل ما من شأنه التعجيل في التوصل إلى إنجاز مصالحة ليبية شاملة بملكية وطنية تنهي سنوات من الصراع والفرقة".
وأضاف أن "ليبيا اليوم تسير بخطى ثابتة في هذا المسار بدعم ملموس من الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين نحو عقد المؤتمر الأول على أن تكون مخرجاته هي حجر الأساس في مسيرة الشعب الليبي نحو الوحدة والوفاق والتنمية والازدهار من خلال إيلاء أولوية خاصة بكافة المكونات الاجتماعية وإعطاء دور للحكماء والأعيان في دعم مشروع المصالحة".
وأكد المنفي أن الاتحاد الأفريقي أثبت من خلال لجنته رفيعة المستوى التي يتولى قيادتها الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو ومفوضيته وبقية هياكله على مدار 12 سنة موضحا أنه "منظمة إقليمية فاعلة وقادرة على الانجاز لما فيه مصلحة شعوب القارة السمراء على الرغم من العراقيل والصعوبات التي تواجه العمل الأفريقي المشترك وهو الأمر الذي تجسد بالمثابرة في السعي لمساعدة الليبيين لتحقيق السلام والاستقرار".
وتبحث قمة برازافيل مستجدات الوضع في ليبيا وجهود تقريب وجهات النظر وسبل بناء توافقات بين الفرقاء الليبيين لتحقيق مصالحة شاملة تسمح بتجاوز حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد في أفق تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وتضم اللجنة التي يرأسها الرئيس الكونغولي 10 دول هي الجزائر والكونغو وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا والنيجر وموريتانيا وتونس والسودان وأوغندا.
وكان من المقرر أن تنظم ليبيا انتخابات عامة برلمانية ورئاسية في نهاية عام 2021 لكن هذا المسعى فشل وتم تأجيلها دون تحديد تاريخ جديد لها بسبب الخلافات بين الأطراف الليبية حول عدد من المسائل أهمها عدم الاتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات. (النهاية)

م ر / م ع ح ع




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