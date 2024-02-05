رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد أن بلاده تسير نحو عقد مؤتمر وطني جامع للمصالحة الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 2 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الاثنين أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو عقد المؤتمر الأول الجامع للمصالحة الوطنية بمدينة (سرت) وإنهاء سنوات من الصراع وتعزيز فرص إجراء الانتخابات الشاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المنفي خلال قمة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا في دورتها العاشرة والتي تقام بالعاصمة الكونغولية (برازافيل) والتي يشارك بها رؤساء وممثلون عن قادة الدول الأعضاء في اللجنة إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية وإقليمية.
وقال المنفي إنه "تم إسناد الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عنه الصادرتين عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف 2021 برعاية وتسيير الأمم المتحدة إلى المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة وهو ما عكف عليه المجلس منذ استلامه لمهامه من خلال إطلاق حوار مجتمعي شامل دون إقصاء أو تمييز بين ابناء الوطن الواحد".
وأكد "أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال دعوة دول الجوار للانخراط في الأعمال التحضيرية لضمان توسيع الجهود الاقليمية الداعمة لهذا المسار" مشيرا إلى "جهود بعض دول الجوار التي أعربت عن نيتها الصادقة في تقديم كل ما من شأنه التعجيل في التوصل إلى إنجاز مصالحة ليبية شاملة بملكية وطنية تنهي سنوات من الصراع والفرقة".
وأضاف أن "ليبيا اليوم تسير بخطى ثابتة في هذا المسار بدعم ملموس من الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين نحو عقد المؤتمر الأول على أن تكون مخرجاته هي حجر الأساس في مسيرة الشعب الليبي نحو الوحدة والوفاق والتنمية والازدهار من خلال إيلاء أولوية خاصة بكافة المكونات الاجتماعية وإعطاء دور للحكماء والأعيان في دعم مشروع المصالحة".
وأكد المنفي أن الاتحاد الأفريقي أثبت من خلال لجنته رفيعة المستوى التي يتولى قيادتها الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو ومفوضيته وبقية هياكله على مدار 12 سنة موضحا أنه "منظمة إقليمية فاعلة وقادرة على الانجاز لما فيه مصلحة شعوب القارة السمراء على الرغم من العراقيل والصعوبات التي تواجه العمل الأفريقي المشترك وهو الأمر الذي تجسد بالمثابرة في السعي لمساعدة الليبيين لتحقيق السلام والاستقرار".
وتبحث قمة برازافيل مستجدات الوضع في ليبيا وجهود تقريب وجهات النظر وسبل بناء توافقات بين الفرقاء الليبيين لتحقيق مصالحة شاملة تسمح بتجاوز حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد في أفق تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وتضم اللجنة التي يرأسها الرئيس الكونغولي 10 دول هي الجزائر والكونغو وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا والنيجر وموريتانيا وتونس والسودان وأوغندا.
وكان من المقرر أن تنظم ليبيا انتخابات عامة برلمانية ورئاسية في نهاية عام 2021 لكن هذا المسعى فشل وتم تأجيلها دون تحديد تاريخ جديد لها بسبب الخلافات بين الأطراف الليبية حول عدد من المسائل أهمها عدم الاتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات. (النهاية)
م ر / م ع ح ع
MENAFN05022024000071011013ID1107812428
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