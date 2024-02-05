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قصر باكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة بالسرطان

2/5/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 5 - 2 (كونا) -– أعلن قصر (باكنغهام) اليوم الاثنين إصابة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بنوع من أنواع السرطان وفق فحوصات طبية أجريت له حديثا.
وأوضح القصر في بيان أن الكشف عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان الذي لم تعلن حتى الآن تفاصيل عنه تم فيما كان الملك يخضع لإجراء طبي يعالج تضخم البروستات الحميد في 26 يناير الماضي.
وقال إن الملك بدأ "علاجات اعتيادية" اليوم الاثنين ويشعر بالارتياح لتلك العلاجات ويتطلع الى العودة لكامل مهامه في أقرب وقت ممكن. (النهاية) ن ب ش / م م ج

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