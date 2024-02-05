قصر باكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة بالسرطان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 5 - 2 (كونا) -– أعلن قصر (باكنغهام) اليوم الاثنين إصابة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بنوع من أنواع السرطان وفق فحوصات طبية أجريت له حديثا.
وأوضح القصر في بيان أن الكشف عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان الذي لم تعلن حتى الآن تفاصيل عنه تم فيما كان الملك يخضع لإجراء طبي يعالج تضخم البروستات الحميد في 26 يناير الماضي.
وقال إن الملك بدأ "علاجات اعتيادية" اليوم الاثنين ويشعر بالارتياح لتلك العلاجات ويتطلع الى العودة لكامل مهامه في أقرب وقت ممكن. (النهاية) ن ب ش / م م ج
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