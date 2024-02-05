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ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي بالرياض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

2/5/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 2 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الذي يزور الرياض حاليا ضمن جولة شرق أوسطية العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الاقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض موضحة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
ويقوم الوزير الأمريكي بجولة لمنطقة الشرق الأسط تضم إلى جانب السعودية كلا من مصر وقطر والكيان الإسرائيلي المحتل والضفة الغربية.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الهدف من الجولة مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في قطاع غزة. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




MENAFN05022024000071011013ID1107812425

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