ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي بالرياض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 2 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الذي يزور الرياض حاليا ضمن جولة شرق أوسطية العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الاقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض موضحة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
ويقوم الوزير الأمريكي بجولة لمنطقة الشرق الأسط تضم إلى جانب السعودية كلا من مصر وقطر والكيان الإسرائيلي المحتل والضفة الغربية.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الهدف من الجولة مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في قطاع غزة. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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