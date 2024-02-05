اليمن.. تعيين أحمد بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 5 – 2 (كونا) -- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مساء اليوم الاثنين قرارا رئاسيا بتعيين وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن القرار الرئاسي تضمن كذلك تعيين رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك مستشارا لرئيس مجلس القيادة.
وشغل بن مبارك العديد من المناصب الحكومية حيث عمل أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني ومديرا لمكتب رئاسة الجمهورية وسفيرا لليمن في واشنطن وأخيرا تقلد منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة معين عبدالملك المشكلة في ديسمبر 2020.
وكان الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي قد عين بن مبارك في أكتوبر 2014 رئيسا للوزراء عقب سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء لكنها رفضت تعيينه في المنصب ما دفعه للاستقالة ليعين بعدها سفيرا لليمن في واشنطن. (النهاية)
س ن ص / م م ج
MENAFN05022024000071011013ID1107812424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.