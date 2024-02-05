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اليمن.. تعيين أحمد بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك

2/5/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 5 – 2 (كونا) -- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مساء اليوم الاثنين قرارا رئاسيا بتعيين وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن القرار الرئاسي تضمن كذلك تعيين رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك مستشارا لرئيس مجلس القيادة.
وشغل بن مبارك العديد من المناصب الحكومية حيث عمل أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني ومديرا لمكتب رئاسة الجمهورية وسفيرا لليمن في واشنطن وأخيرا تقلد منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة معين عبدالملك المشكلة في ديسمبر 2020.
وكان الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي قد عين بن مبارك في أكتوبر 2014 رئيسا للوزراء عقب سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء لكنها رفضت تعيينه في المنصب ما دفعه للاستقالة ليعين بعدها سفيرا لليمن في واشنطن. (النهاية)

س ن ص / م م ج



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