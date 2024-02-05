وليد فواز وياسر الطوبجى شقيقا ياسر جلال بمسلسل ألف ليلة وليلة رمضان المقبل

MENAFN - Youm7) يشارك كل من الفنانين وليد فواز وياسر الطوبجى في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة " بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر وأروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث يظهر فواز والطوبجى أشقاء جودر وهى الشخصية التي يقدمها ياسر جلال في أحداث المسلسل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيدًا لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.

يشار إلى أن آخر أعمال وليد فواز مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، وشارك في بطولة المسلسل كلا من ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.







