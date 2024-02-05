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أشرف سالمان وعمرو الفقى يقدمان واجب العزاء لـ نشوى جاد فى رحيل عمها

2/5/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Youm7) حرص أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ،وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على حضور عزاء المحامي محمد نجيب عبد الحليم، عم نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، بمسجد عمر مكرم، لتقديم واحب العزاء ومواساتها.
جدير بالذكر أن السيدة نشوى جاد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد "اللغة الإنجليزية"، فرعى الاجتماع الحسابى والعلوم، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وشغلت منصب مسئول السياسة العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "Facebook" منذ عام 2018، بالإضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا.
كما شغلت منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وقد مضت أكثر من 15 عامًا في مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسي والأمن السيبرانى وصناعة الإنترنت والشئون الدولية والإقليمية والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بالإضافة إلى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة في صناعة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولى والشركات متعددة الجنسيات.

أشرف سالمان وعمرو الفقى يقدمان واجب العزاء (1)

أشرف سالمان وعمرو الفقى يقدمان واجب العزاء (2)



أشرف سالمان وعمرو الفقى يقدمان واجب العزاء









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