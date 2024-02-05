وفاة عصمت قابيل شقيقة الفنان الراحل صلاح قابيل وصلاة الجنازة غدا

MENAFN - Youm7) كشف عمرو قابيل ابن الفنان صلاح قابيل ، من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، عن وفاة عمته شقيقة والده الفنان صلاح قابيل بقوله: «سبحان من له الدوام انتقلت إلى رحمه الله تعالى عمتي الحاجة عصمت قابيل، آخر أخوات أبويا الله يرحمه».

وبذلك توفيت آخر أشقاء الفنان الراحل صلاح قابيل، كما تطرق لموعد صلاة الجنازة، بقوله: «صلاة الجنازة، غدا الظهر من مسجد أسد بن الفرات، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».





عمرو قابيل على فيس بوك





وقد ولد الفنان الراحل صلاح قابيل فى قرية العزيزية، مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وانتقل مع عائلته للعيش فى القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية، والتحق بكلية الحقوق ثم تركها ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وبعد تخرجه التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصرى التى قدم معها "شىء فى صدرى" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدًا"، تزوج "قابيل" من خارج الوسط الفنى، كما تزوج من الفنانة وداد حمدى لعدة سنوات ثم انفصلا دون أن ينجبا.