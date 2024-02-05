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ملكة الدنمارك تشارك صورة مع والدها فى أول عيد ميلاد لها بعد اعتلائها العرش

2/5/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت مارى ملكة الدنمارك ، صورة جميلة برفقة والدها جون دونالدسون بمناسبة عيد ميلادها الثانى والخمسين، وتحتفل مارى - الأم لأربعة أطفال - وهى فى الأصل من أستراليا، بعيد ميلادها الأول منذ أن أصبحت ملكة فى وقت سابق من هذا العام.

وللاحتفال بهذه المناسبة، شاركت ملكة الدنمارك، صورة مع والدها البالغ من العمر 82 عامًا، والتى التقطها ابنها الأمير فنسنت البالغ من العمر 13 عامًا فى رحلة عائلية إلى أستراليا فى ديسمبر، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

فى الصورة التى تم نشرها حديثًا مع والدها، ظهرت مارى وهى ترتدى قميصًا أسود عاديًا على شكل حرف V وجينزًا وترتدى حقيبة سوداء، وارتدت الأميرة زوجًا من الأقراط الذهبية، وصففت مارى شعرها البنى الطويل فى ضفيرة واحدة وشوهدت وهى ترتدى زوجًا من النظارات الشمسية.


المنشور عبر حساب العائلة المالكة الدنماركية

فى الصورة المؤثرة، شوهدت مارى وهى تبتسم بجانب والدها المحاضر الجامعى السابق، الذى كان يرتدى سترة زرقاء فاتحة اللون، وعلق حساب العائلة المالكة على الصورة: "جلالة الملكة تحتفل بعيد ميلادها وتبلغ من العمر 52 عامًا اليوم، وبهذه المناسبة، اختارت الملكة صورة للحظة خاصة مع والدها من رحلتها الأخيرة إلى أستراليا فى ديسمبر، صاحب السمو الملكى الأمير فنسنت هو المصور الذى يقف وراء ذلك".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه فى أواخر العام الماضى، التقطت صور للملك فريدريك، 55 عامًا، والممثلة المكسيكية جينوفيفا كازانوفا، 47 عامًا، وهما يتجولان فى حديقة، ويذهبان إلى معرض فنى ويتناولان وجبة.

تم نشر الصور، التى أحدثت صدمة فى العائلة المالكة، لأول مرة من قبل مجلة Lecturas الإسبانية، فى نوفمبر 2023، مما دفع الممثلة المكسيكية إلى إنكار الشائعات حول صداقتها مع الملك، ووصفت الشائعات بالخبيثة.


الملكة مارى برفقة والدها






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