ملكة الدنمارك تشارك صورة مع والدها فى أول عيد ميلاد لها بعد اعتلائها العرش

(MENAFN
- Youm7) نشرت مارى ملكة الدنمارك ، صورة جميلة برفقة والدها جون دونالدسون بمناسبة عيد ميلادها الثانى والخمسين، وتحتفل مارى - الأم لأربعة أطفال - وهى فى الأصل من أستراليا، بعيد ميلادها الأول منذ أن أصبحت ملكة فى وقت سابق من هذا العام.
وللاحتفال بهذه المناسبة، شاركت ملكة الدنمارك، صورة مع والدها البالغ من العمر 82 عامًا، والتى التقطها ابنها الأمير فنسنت البالغ من العمر 13 عامًا فى رحلة عائلية إلى أستراليا فى ديسمبر، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
فى الصورة التى تم نشرها حديثًا مع والدها، ظهرت مارى وهى ترتدى قميصًا أسود عاديًا على شكل حرف V وجينزًا وترتدى حقيبة سوداء، وارتدت الأميرة زوجًا من الأقراط الذهبية، وصففت مارى شعرها البنى الطويل فى ضفيرة واحدة وشوهدت وهى ترتدى زوجًا من النظارات الشمسية.
المنشور عبر حساب العائلة المالكة الدنماركية
فى الصورة المؤثرة، شوهدت مارى وهى تبتسم بجانب والدها المحاضر الجامعى السابق، الذى كان يرتدى سترة زرقاء فاتحة اللون، وعلق حساب العائلة المالكة على الصورة: "جلالة الملكة تحتفل بعيد ميلادها وتبلغ من العمر 52 عامًا اليوم، وبهذه المناسبة، اختارت الملكة صورة للحظة خاصة مع والدها من رحلتها الأخيرة إلى أستراليا فى ديسمبر، صاحب السمو الملكى الأمير فنسنت هو المصور الذى يقف وراء ذلك".
وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه فى أواخر العام الماضى، التقطت صور للملك فريدريك، 55 عامًا، والممثلة المكسيكية جينوفيفا كازانوفا، 47 عامًا، وهما يتجولان فى حديقة، ويذهبان إلى معرض فنى ويتناولان وجبة.
تم نشر الصور، التى أحدثت صدمة فى العائلة المالكة، لأول مرة من قبل مجلة Lecturas الإسبانية، فى نوفمبر 2023، مما دفع الممثلة المكسيكية إلى إنكار الشائعات حول صداقتها مع الملك، ووصفت الشائعات بالخبيثة.
الملكة مارى برفقة والدها
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