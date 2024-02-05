كيف تؤثر القراءة على تطور الأطفال بعد ذهابهم لمعرض الكتاب؟

(MENAFN
- Youm7) مع قرب انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب حرص كثير من الآباء على أخذ الأبناء والأطفال معهم لتصفح وشراء الكتب من المعرض، أو لممارسة بعض الأنشطة مع الدخول المجاني للأطفال وإقامة الندوات التعليمية والترفيهية لهم، وكان هدف المعرض والآباء ترسيخ أهمية القراءة عند الأطفال وكيف تؤثر إيجابيًا على تفكيرهم وشكل حياتهم؟ ومن خلال هذا التقرير نعرض أهم التأثيرات الإيجابية التي تؤثر على الأطفال عند استماعهم أو قراءتهم منذ الصغر وفقًا لموقع "mindbloom":
زيادة التركيز
القراءة للأطفال تعمل على زيادة تركيزهم، وجذبهم الشديد للاستماع مما تنمي مهارات الاصغاء للأخرين عند حديثهم، وزيادة الاصغاء من أجل معرفة الكلمات والاحداث والتركيز أكثر للفهم وطرح الأسئلة، ووقت القراءة الطويل يمنحهم فترة انتباه واستماع أطول، مما يعمل على تطوير مهارات الاحتفاظ بالمعلومات وتنشيط الذاكرة.
القراءة تحدث فرقا
تشير كثير من الدراسات العلمية إلى أن القراءة من أجل الاستمتاع تحدث فرقا كبيرا في تقدم مستوى الأطفال تعليميا وتكوين مفردات جديدة، والزيادة في معرفة كثير من العلوم، وإثارة الاهتمام بمعرفة كثير من الأشياء المحيطة وتكوينها.
ذهاب الأطفال لمعرض الكتاب زيادة التواصل
القراءة للأطفال تؤثر إيجابيا في زيادة
مستوى التفاعل والتواصل بينك وبينهم، كما تؤثر على تواصلهم مع الأقرب واصدقائهم من أجل مشاركتهم ما عرفوه وتعلمه من القراءة، وبذلك تضيف النجاح في زيادة مستوى التفاعل والتواصل عندهم.
تطوير مهارات الإبداع
القراءة للأطفال ومعرفتهم الكلمات والقصص والألحان التي يستعملها الكُتاب من أجل جذبهم، تعمل على تنمية محاولة الابداع عندهم وخلق قصص جديدة على ذات النهج إشارة منهم بتطورهم الإبداعي وأنهم قادرون أن يكونوا مبدعين صغار أيضا.
اختيار الطفل للقصص
أهمية ذهاب الأطفال مع العائلة للمعرض
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