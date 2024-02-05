كيف تؤثر القراءة على تطور الأطفال بعد ذهابهم لمعرض الكتاب؟

MENAFN - Youm7) مع قرب انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب حرص كثير من الآباء على أخذ الأبناء والأطفال معهم لتصفح وشراء الكتب من المعرض، أو لممارسة بعض الأنشطة مع الدخول المجاني للأطفال وإقامة الندوات التعليمية والترفيهية لهم، وكان هدف المعرض والآباء ترسيخ أهمية القراءة عند الأطفال وكيف تؤثر إيجابيًا على تفكيرهم وشكل حياتهم؟ ومن خلال هذا التقرير نعرض أهم التأثيرات الإيجابية التي تؤثر على الأطفال عند استماعهم أو قراءتهم منذ الصغر وفقًا لموقع "mindbloom":

زيادة التركيز

القراءة للأطفال تعمل على زيادة تركيزهم، وجذبهم الشديد للاستماع مما تنمي مهارات الاصغاء للأخرين عند حديثهم، وزيادة الاصغاء من أجل معرفة الكلمات والاحداث والتركيز أكثر للفهم وطرح الأسئلة، ووقت القراءة الطويل يمنحهم فترة انتباه واستماع أطول، مما يعمل على تطوير مهارات الاحتفاظ بالمعلومات وتنشيط الذاكرة.

القراءة تحدث فرقا

تشير كثير من الدراسات العلمية إلى أن القراءة من أجل الاستمتاع تحدث فرقا كبيرا في تقدم مستوى الأطفال تعليميا وتكوين مفردات جديدة، والزيادة في معرفة كثير من العلوم، وإثارة الاهتمام بمعرفة كثير من الأشياء المحيطة وتكوينها.

ذهاب الأطفال لمعرض الكتاب زيادة التواصل

القراءة للأطفال تؤثر إيجابيا في زيادة

مستوى التفاعل والتواصل بينك وبينهم، كما تؤثر على تواصلهم مع الأقرب واصدقائهم من أجل مشاركتهم ما عرفوه وتعلمه من القراءة، وبذلك تضيف النجاح في زيادة مستوى التفاعل والتواصل عندهم.

تطوير مهارات الإبداع

القراءة للأطفال ومعرفتهم الكلمات والقصص والألحان التي يستعملها الكُتاب من أجل جذبهم، تعمل على تنمية محاولة الابداع عندهم وخلق قصص جديدة على ذات النهج إشارة منهم بتطورهم الإبداعي وأنهم قادرون أن يكونوا مبدعين صغار أيضا.

اختيار الطفل للقصصأهمية ذهاب الأطفال مع العائلة للمعرض











