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أحجار كريمة تجلب الفرح والسعادة لصاحبها.. مثالية للتقديم كهدية

2/5/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) عندما نقدم هدية لشخص ما فغالبًا ما يكون هدفنا الرئيسي أن يشعر بالفرحة والسعادة بالهدية، فالمفاجأة وحقيقة أنك فكرت في إسعاده بالتأكيد تجلب السعادة، ولكن ماذا لو قدمت له هدية تجلب له السعادة دائمًا؟ يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم واحد من
الأحجار الكريمة
التي تساعد في جلب السعادة والطاقة الإيجابية لمالكها، وفقًا لما جاء في موقع "cosmiccuts".

أحجار كريمة لجلب السعادة والفرح: أمازونيت

يمنح حجر الأمازونيت الأمل والمرح والسلوك الإيجابي وأيضًا يساعدنا على جلب السعادة الداخلية وزيادة القوة الشخصية،مما يساعدنا على العيش في حياة مشرقة، والعمل على تحسين المهارات والعلاقات، أيضًا يعمل على تحسين الاتصال بالأخرين.


امازونيت جمشت

الجمشت عبارة عن بلورة جميلة تنقلنا إلى حالة ذهنية هادئة ومركزة، أيضًا تعمل على
استقرار العقل الذي يجلب السلام
لنا السلام، أيضًا يقلل التوتر ويساعد على العيش في سعادة وتعزيز الفرح.


جمشت أميترين

يجمع الأمترين بين هدوء الجمشت وبهجة السترين، هذا المزيج المتناغم يجلب التوازن إلى أنفسنا الروحية والعقلية والطاقات الأنثوية والذكورية، فهو يعزز الوضوح العقلي والتفاؤل، مما يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في حياتنا ويساعدنا على حل المشكلات.


أميترين التورمالين الأسود

يحمينا التورمالين الأسود من الطاقة السلبية ويزيل المشاعر السلبية، مثل الخوف والذعر، أيضًا يعمل على توفير
الدعم
والثقة بالنفس
والطاقات الجسدية.


التورمالين الأسود السترين

السترين عبارة عن بلورة مبهجة تجلب إشعاع الشمس إلى مجال الطاقة لدينا، مما يعزز مشاعر الشجاعة وتحسين الثقة بالنفس، أيضًا إنه يجلب إحساسًا قويًا بالحيوية ويجذب إلينا الأشياء الإيجابية.


السترين









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