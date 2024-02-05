7 عناصر فى الديكور يفضل اختيارها بألوان محايدة.. أبرزها الأرضيات

MENAFN - Youm7) من وقت لآخر تصبح الألوان الزاهية الصارخة موضة في الديكور أو الأزياء، ولكن مهما تغيرت اتجاهات الموضة يصر مصممو الديكور على أن هناك بعض العناصر بالمنزل يجب أن تكون محايدة اللون، لأن الألوان الزاهية لا تناسبها وستجعل من الصعب تنسيقها، لذلك تعرف على العناصر التي يجب عليك شراؤها بألوان محايدة وفقًا لموقع "thespruce". - الأثاث كبير الحجم يجب شراء قطع الأثاث الكبيرة مثل الأرائك والأقسام والخزائن بألوان محايدة، لأن الألوان المحايدة مناسبة لعناصر الأثاث الأكبر حجماً لأنها يمكن أن توفر تنوعاً ويمكن أن يكون من الأسهل استكمالها بعناصر ديكور أكثر إشراقاً، والألوان الزاهية بتلك العناصر تسيطر على المساحة، كما أن الألوان المحايدة هي الأكثر بقاءً. - الأرضيات

إن الأرضيات المحايدة أو الطبيعية اللون هي الأكثر مثالية، لأن هذا يجعل من السهل تغيير المساحة الخاصة بكِ حسب رغبتك.

ديكور - أحواض الاستحمام والمراحيض الأحواض الملونة لن تعيش معك، فبدلاً من ذلك قومي باختيار حوض محايد واشتري صنبور زاهي اللون. - مناشف الحمام

اشتري المناشف ذات الألوان الزاهية عند الذهاب إلى الشاطيء، بينما مناشف الحمام يجب أن تكون محايدة اللون للحصول على مظهر كلاسيكي.

ديكور - الأجهزة الصغيرة يمكنك اختيار ألوان هادئة بالنسبة للأجهزة الصغيرة في المطبخ أو الشقة بشكل عام، وشراء أكواب أو أطباق مزخرفة. - أثاث الفناء في بعض الأحيان يكون من الجيد أن يكون لديكِ شيء أكثر حيادية في الخارج حتى لا يتنافس مع النباتات أو الحدائق المحيطة، قد يكون الأثاث المشرق مناسباً للمناطق الاستوائية أو الشاطئية، بينما الألوان المحايدة تكون مناسبة للأماكن غير الدافئة، قومي بجلب الألوان مع مجموعة متنوعة من أوراق الشجر والزهور المحلية بدلاً من ذلك. - ملاءات السرير يمثل اللون الأبيض إحساسًا نقياً ونظيفاً يرغب فيه الجميع عندما يذهبون إلى السرير ليلاً، كما أن غرف النوم يجب أن تكون هادئة وتتمتع بأجواء هادئة.