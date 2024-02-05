7 عناصر فى الديكور يفضل اختيارها بألوان محايدة.. أبرزها الأرضيات

(MENAFN
- Youm7) من وقت لآخر تصبح الألوان الزاهية الصارخة موضة في الديكور أو الأزياء، ولكن مهما تغيرت اتجاهات الموضة يصر مصممو الديكور على أن هناك بعض العناصر بالمنزل يجب أن تكون محايدة اللون، لأن الألوان الزاهية لا تناسبها وستجعل من الصعب تنسيقها، لذلك تعرف على العناصر التي يجب عليك شراؤها بألوان محايدة وفقًا لموقع "thespruce". - الأثاث كبير الحجم
يجب شراء قطع الأثاث الكبيرة مثل الأرائك والأقسام والخزائن بألوان محايدة، لأن الألوان المحايدة مناسبة لعناصر الأثاث الأكبر حجماً لأنها يمكن أن توفر تنوعاً ويمكن أن يكون من الأسهل استكمالها بعناصر ديكور أكثر إشراقاً، والألوان الزاهية بتلك العناصر تسيطر على المساحة، كما أن الألوان المحايدة هي الأكثر بقاءً. - الأرضيات
إن الأرضيات المحايدة أو الطبيعية اللون هي الأكثر مثالية، لأن هذا يجعل من السهل تغيير المساحة الخاصة بكِ حسب رغبتك.
ديكور - أحواض الاستحمام والمراحيض
الأحواض الملونة لن تعيش معك، فبدلاً من ذلك قومي باختيار حوض محايد واشتري صنبور زاهي اللون. - مناشف الحمام
اشتري المناشف ذات الألوان الزاهية عند الذهاب إلى الشاطيء، بينما مناشف الحمام يجب أن تكون محايدة اللون للحصول على مظهر كلاسيكي.
ديكور - الأجهزة الصغيرة
يمكنك اختيار ألوان هادئة بالنسبة للأجهزة الصغيرة في المطبخ أو الشقة بشكل عام، وشراء أكواب أو أطباق مزخرفة. - أثاث الفناء
في بعض الأحيان يكون من الجيد أن يكون لديكِ شيء أكثر حيادية في الخارج حتى لا يتنافس مع النباتات أو الحدائق المحيطة، قد يكون الأثاث المشرق مناسباً للمناطق الاستوائية أو الشاطئية، بينما الألوان المحايدة تكون مناسبة للأماكن غير الدافئة، قومي بجلب الألوان مع مجموعة متنوعة من أوراق الشجر والزهور المحلية بدلاً من ذلك. - ملاءات السرير
يمثل اللون الأبيض إحساسًا نقياً ونظيفاً يرغب فيه الجميع عندما يذهبون إلى السرير ليلاً، كما أن غرف النوم يجب أن تكون هادئة وتتمتع بأجواء هادئة.
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