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أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تسجل 3450 جنيها للجرام عيار 21

2/5/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية بشكل ملحوظ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 3450 جنيها للجرام.





اسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3942 جنيها.

عيار 21 يسجل 3450 جنيه.

عيار 18 يسجل 2957 جنيها .

عيار 14 يسجل 2280 جنيها.

الجنيه الذهب 27600 جنيه.







تراجعت أسعار الذهب عالمياً بشكل كبير مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في شهرين إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكي، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف القوي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي.



سجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي أدنى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم الاثنين عند المستوى 2021 دولار للأونصة، لتنخفض بنسبة 0.8% عن سعر الافتتاح عند 2039 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2023 دولار للأونصة.



خلال الأسبوع الماضي استطاع الذهب أن يسجل ارتفاع بنسبة 1% وذلك بعد أن فقد نصف مكاسبه تقريباً ليغلق عند المستوى 2039 دولار للأونصة بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى في شهر عند 2065 دولار للأونصة.



يرجع هذا إلى انخفاض الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.7% ليفقد 15 دولار من قيمته بعد تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يناير والذي أظهر تعيين وظائف جديدة بمقدار 353 ألف وظيفة بأعلى من التوقعات 187 ألف والقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 333 ألف من 2016 ألف.



خسائر الذهب ناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكي والتي أظهرت مرونة مستمرة في أكبر اقتصاد في العالم مما يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



وصرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في مقابلة أجريت معه يوم أمس إن البنك سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام، وأن مرونة الاقتصاد الأمريكي تمنحه مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



كررت تعليقاته إلى حد كبير ما جاء في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، بأنه ليس في عجلة من أمره للبدء في تخفيف السياسة النقدية أو خفض الفائدة.



تسبب هذا في تغير رهانات الأسواق بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية بشكل كامل، فقد تراجعت توقعات خفض الفائدة في مارس القادم إلى 14%، كما استمر تقليص الأسواق لتوقعاتهم لخفض الفائدة في مايو القادم إلى 52%، وفي المقابل تتزايد التوقعات أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة مع بداية النصف الثاني من العام.



إن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لشراء السبائك. وعلى الرغم من ذلك شهد المعدن النفيس بعض الدعم في الجلسات الأخيرة من زيادة الطلب على الملاذ الآمن، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وسجل أعلى مستوى منذ شهرين وفقاً لمؤشر الدولار، ليسجل ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% وذلك بعد أن ارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1%.



بالإضافة إلى هذا ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تداولات اليوم بنسبة 1.5% لتسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4.100%، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع.












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