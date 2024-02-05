Tuesday, 06 February 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أخبار البورصة اليوم الأحد 4-2-2024

2/5/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: إعمار مصر للتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعبوات الطبية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وآسيك للتعدين-اسكوم، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وشركة مستشفى كليوباترا، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه.



البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 178.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 5.38%، واستحوذت المؤسسات على 25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.99%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 925.5 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، 81.7 مليون جنيه، 181.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 27665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 33901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 6822 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9581 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 6745 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1499 نقطة.



وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة عدد 53.5 ألف سهم، 393 ألف سهم، 408.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ورواد السياحة-الرواد عدد 2.7 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مليون سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 714 سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ومصر للفنادق عدد 362.1 ألف سهم، 41 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 5 أسهم، على التوالي.





نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، صافي مبيعات بلغت 13.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 8.7 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 52%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.2 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 99%.



وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 355.3 ألف دولار خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 544.5 ألف دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 35%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 103.6 ألف دولار مقارنة بمبلغ 263 ألف دولار خلال عام 2022 بمعدل نمو 61%.



مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن حصولها على مبلغ 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه من شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي عند تسليم الأرض وإصدار التوكيل للتعامل مع الجهات المختصة والتي محدد تسليمها خلال أسبوعين، مع وجود إمكانية في زيادة مساحة المشاركة إلى 1070 فدان إضافة بالأرض الشمالية بمدينة نيو هليوبليس، وبالتالي زيادة قيمة الدفعة المقدمة وخطاب الضمان طبقًا لما سيتم التوافق عليه في حينها.



جاء ذلك بعد توقيع عقد المشاركة على تطوير 865 فدانًا بمدينة نيو هليوبليس وذلك نظير مشاركة 28% من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب بالإضافة إلى 3% من قيمة التشطيب بحد أدنى مضمون 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي،



مجموعة طلعت

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن دراسة شراء قطعة أرض بمساح 5540 فدان بغرض إقامة مشروع بالساحل الشمالي.












MENAFN05022024000132011024ID1107812412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث