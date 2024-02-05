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عمر بلبع: استقطاب استثمارات جديدة بمنطقة بورسعيد وفتح تراخيص المعارض

2/5/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Youm7) قال
عمر بلبع
رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب أن يتم استقطاب الاستثمارات الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال توطين صناعة السيارات بشكل عام وصناعة السيارات الكهربائية بشكلٍ خاص، مع العلم أن المصانع العالمية تعانى من غلاء العمالة وأزمات طاقة متكررة وقلة فى الانتاج بطبيعة الحال بالإضافة إلى مشاكل فى الشحن للدول المختلفة.

وأضاف "بلبع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش آخر اجتماعات اللجنة العامة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة اليوم، أنه تم مناقشة تراخيص المعارض بالمحافظات لتقليل العبء عن محافظتى القاهرة والجيزة وفتح فروع بالمحافظات المختلفة تلتزم بالقوانين والتشريعات لزيادة توفير فرص عمل للمواطنين.


ودعا بلبع المحليات لإعادة فتح تراخيص معارض السيارات حيث أن الوضع لا يحتمل ركود خاصة وأن مبيعات المحافظات تشكل عاملا اساسيا فى تحريك السوق ككل، مؤكدا أن بعض السيارات أسعارها مبالغ فيها خاصة وأنها تناسب الشريحة الكبرى وتوقع مع نزول اسعار الدولار أن تحدث انفراجة نسبية فى أسعار بعض الماركات.







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