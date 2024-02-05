عمر بلبع: استقطاب استثمارات جديدة بمنطقة بورسعيد وفتح تراخيص المعارض

(MENAFN
- Youm7) قال
عمر بلبع
رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب أن يتم استقطاب الاستثمارات الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال توطين صناعة السيارات بشكل عام وصناعة السيارات الكهربائية بشكلٍ خاص، مع العلم أن المصانع العالمية تعانى من غلاء العمالة وأزمات طاقة متكررة وقلة فى الانتاج بطبيعة الحال بالإضافة إلى مشاكل فى الشحن للدول المختلفة.
وأضاف "بلبع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش آخر اجتماعات اللجنة العامة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة اليوم، أنه تم مناقشة تراخيص المعارض بالمحافظات لتقليل العبء عن محافظتى القاهرة والجيزة وفتح فروع بالمحافظات المختلفة تلتزم بالقوانين والتشريعات لزيادة توفير فرص عمل للمواطنين.
ودعا بلبع المحليات لإعادة فتح تراخيص معارض السيارات حيث أن الوضع لا يحتمل ركود خاصة وأن مبيعات المحافظات تشكل عاملا اساسيا فى تحريك السوق ككل، مؤكدا أن بعض السيارات أسعارها مبالغ فيها خاصة وأنها تناسب الشريحة الكبرى وتوقع مع نزول اسعار الدولار أن تحدث انفراجة نسبية فى أسعار بعض الماركات.
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