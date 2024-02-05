الدولار يتراجع 20 جنيها والذهب يخسر 600 وارتفاع مؤشرات البورصة.. فيديو

MENAFN - Youm7) استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم في النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع، من أهمها تراجع الذهب والدولار وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.





وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.

فيما هبط سعر الذهب بحوالي 600 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3300 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3770 جنيها.



عيار 21 يسجل 3300 جنيها.



عيار 18 يسجل 2840 جنيها.



عيار 14 يسجل 2200 جنيها.



الجنيه الذهب 26750

جنيه.



واستعرض الزميل عبد الحليم سالم انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء حيث



واصل سعر الدولار التراجع في السوق السوداء اليوم الإثنين، وتراجع من مستوى 56.4 جنيه للدولار خلال تعاملات أمس الأحد، إلى 54 جنيه للدولار صباح اليوم، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازي بعد عدة إجراءات شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين.

أول: هذه الإجراءات كانت إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع الكثيرون أن يكون بين 7 إلى 10 مليارات دولار.



ثاني: هذه الإجراءات هي قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.

ثالث: هذه الإجراءات هي قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة

2% على الٌراض والإيداع لمواجهة التضخم.



رابع: هذه الإجراءات هي تردد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة تصل لنحو 42 مليار دولار خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، سواء باستثمارات عربية أو غير عربية من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين.