جناح الطفل يشهد إقبالاً كثيفًا بيومه قبل الأخير فى معرض الكتاب

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- Youm7) توافد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55، علي جناح الطفل في قاعة 5، حيث يضم الجناح العديد من الكتب التعليمية قصص الأطفال، إضافة إلى جناح الطفل الذي يضم العديد من الكتب والعروض الخاصة بالاطفال.
زحام علي جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض الكتاب
كما ضم الجناح العديد من الألعاب المهارية، والألعاب المسلية، مع عرض مجموعة من القصص منهم قصص الأنبياء، وأيضا مجموعة من لوحات فنية غير ملونة.
إقبال كبيرعلى جناح الطفل بمعرض الكتاب
جناح الطفل يضم العديد من الكتب
ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
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