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جناح الطفل يشهد إقبالاً كثيفًا بيومه قبل الأخير فى معرض الكتاب

2/5/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7) توافد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55، علي جناح الطفل في قاعة 5، حيث يضم الجناح العديد من الكتب التعليمية قصص الأطفال، إضافة إلى جناح الطفل الذي يضم العديد من الكتب والعروض الخاصة بالاطفال.




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زحام علي جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب










جناح الطفل بمعرض الكتاب





كما ضم الجناح العديد من الألعاب المهارية، والألعاب المسلية، مع عرض مجموعة من القصص منهم قصص الأنبياء، وأيضا مجموعة من لوحات فنية غير ملونة.



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إقبال كبيرعلى جناح الطفل بمعرض الكتاب









جناح الطفل يضم العديد من الكتب



ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.












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