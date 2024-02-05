إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الكتاب في دورته الـ55.. غدًا

MENAFN - Youm7) ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب ، حفل توزيع جوائز دورته الـ 55، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، يلى ذلك إعلان ضيف الشرف للدورة 56 لعام 2025، وفى في القاعة الدولية.

وتمنح الجوائز في 11 فرعًا منها تسعة للكبار وهى "الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي"، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما "الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية"، إلى جانب 6 جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة "أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتا أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ناشر مصري مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب".

من المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.





وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.



