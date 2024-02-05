إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الكتاب في دورته الـ55.. غدًا

(MENAFN
- Youm7) ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب ، حفل توزيع جوائز دورته الـ 55، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، يلى ذلك إعلان ضيف الشرف للدورة 56 لعام 2025، وفى في القاعة الدولية.
وتمنح الجوائز في 11 فرعًا منها تسعة للكبار وهى "الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي"، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما "الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية"، إلى جانب 6 جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة "أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتا أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ناشر مصري مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب".
من المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
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