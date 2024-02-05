نصر أكتوبر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب له نصيب الأسد من الإصدارات

MENAFN - Youm7) يضم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، ملايين الإصدارات المختلفة ما بين الروايات والشعر والسياسة والتاريخ، ومن اللافت للنظر كثرة الإصدارات التي تناولت نصر أكتوبر العظيم، وحكايات الانتصار المصري التاريخي علي العدو الصهيوني عام 1973، لتوثيق تلك الحرب الهامة فى التاريخ المصرى الحديث.

وتجد داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، عددًا لا بأس به من الإصدارات منها علي سبيل المثال لا الحصر كتاب "مسرح انتصار أكتوبر" لدكتور سيد علي إسماعيل والذي يتناول خلاله حكايات النصر من خلال المسرح وما قدم علي خشبات المسارح المصرية عن حرب أكتوبر.

ومن الأصدارات أيضا كتاب لجمال صلاح الدين بعنوان القصة الكاملة " 50 عاما " علي حرب أكتوبر "، وهو كتاب ضخم في حوالي 15 فصلا، عن جذور الصراع العربى الإسرائيلى، الممتد لأكثر من قرن من الزمان، وفترة الإعداد لحرب أكتوبر،فالكتاب يعد وثيقة يشبه «الفيلم الوثائقى» وقائع ومجريات ماحدث .

يأتى المعرض هذا العام بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.



