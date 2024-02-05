نصر أكتوبر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب له نصيب الأسد من الإصدارات

(MENAFN
- Youm7) يضم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، ملايين الإصدارات المختلفة ما بين الروايات والشعر والسياسة والتاريخ، ومن اللافت للنظر كثرة الإصدارات التي تناولت نصر أكتوبر العظيم، وحكايات الانتصار المصري التاريخي علي العدو الصهيوني عام 1973، لتوثيق تلك الحرب الهامة فى التاريخ المصرى الحديث.
وتجد داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، عددًا لا بأس به من الإصدارات منها علي سبيل المثال لا الحصر كتاب "مسرح انتصار أكتوبر" لدكتور سيد علي إسماعيل والذي يتناول خلاله حكايات النصر من خلال المسرح وما قدم علي خشبات المسارح المصرية عن حرب أكتوبر.
ومن الأصدارات أيضا كتاب لجمال صلاح الدين بعنوان القصة الكاملة " 50 عاما " علي حرب أكتوبر "، وهو كتاب ضخم في حوالي 15 فصلا، عن جذور الصراع العربى الإسرائيلى، الممتد لأكثر من قرن من الزمان، وفترة الإعداد لحرب أكتوبر،فالكتاب يعد وثيقة يشبه «الفيلم الوثائقى» وقائع ومجريات ماحدث .
يأتى المعرض هذا العام بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).
وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.
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