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معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 4.5 مليون زائر.. 327,810 باليوم قبل الأخير

2/5/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7)





نيفين الكيلاني: الإقبال الجماهيري يُجسد إدراك المصريين لقيمة المعرفة ويُكلل جهود الدولة في بناء الإنسان.



بلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر، حيث سجل يومه قبل الأخير، اليوم، الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327,810 زائرًا، محققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.



وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري المتزايد وغير المسبوق على المعرض والذي وصل لـ 4,425,219 زائرا حتى الآن، يجسد مدى رغبة المصريين في تحصيل المعرفة وإدراكهم لقيمتها في بناء المجتمعات، ويكلل جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان.



ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.



ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته غدًا الثلاثاء، بتكريم وزيرة الثقافة للفائزين بجوائز المعرض، وإعلان ضيف الشرف للدورة 56.









نيفين الكيلاني: الإقبال الجماهيري يُجسد إدراك المصريين لقيمة المعرفة ويُكلل جهود الدولة في بناء الإنسان.



بلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر، حيث سجل يومه قبل الأخير، اليوم، الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327,810 زائرًا، محققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.



وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري المتزايد وغير المسبوق على المعرض والذي وصل لـ 4,425,219 زائرا حتى الآن، يجسد مدى رغبة المصريين في تحصيل المعرفة وإدراكهم لقيمتها في بناء المجتمعات، ويكلل جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان.



ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.



ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته غدًا الثلاثاء، بتكريم وزيرة الثقافة للفائزين بجوائز المعرض، وإعلان ضيف الشرف للدورة 56.













MENAFN05022024000132011024ID1107812404

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