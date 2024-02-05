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مارك زوكربيرج يحتفل بمرور 20 عامًا على إنشاء فيس بوك

2/5/2024 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) يبلغ فيس بوك الآن عامه العشرين في فبراير 2024، ويعتبر 20 عامًا رقمًا خطيرًا، لذا لا يمكننا تجاوزه، حيث نشر مارك زوكربيرج صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها: "بعد مرور 20 عامًا، لا يزال يفعل ذلك"، وشارك صورة "قبل وبعد" له، وهو يقف أمام جهاز كمبيوتر، ويُزعم أنها تعود إلى عامي 2004 و2024.








فيما علق حساب Instagram الرسمي لفيسبوك قائلاً "أحبك يا أبي" على منشور آخر من Zuck احتفالاً بالذكرى السنوية، وهذه المرة عبارة عن فيديو تجميعي قصير:








فيما يشير تقرير Engadget إلى أنه بعد مرور 20 عامًا، "أصبح Facebook شخصية داعمة في عالم مارك زوكربيرج"، فيما قد يكون ذلك أحد الآثار الجانبية لاستطلاع وجد أن ثلاثة من كل أربعة أمريكيين بالغين يعتقدون أن فيسبوك "يجعل المجتمع أسوأ".

أو ربما قد يكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين ينشطون على فيسبوك بسبب قرار Meta بإعادة تصميم موجز Facebook وبدلاً من رؤية منشورات أصدقائهم، يتعرض المستخدمون الآن لوابل من التوصيات من مجموعات وصفحات "عشوائية" (من المفترض أن تعطيك الخوارزمية ما تريد، ولكن أفاد بعض الأشخاص أنهم حصلوا على اقتراحات غير ذات صلة فقط).



وقد أفاد ثلث المراهقين الأمريكيين فقط أنهم يستخدمون فيسبوك "على الإطلاق"، وهذا انخفاض كبير جدًا عن نسبة 71% من المراهقين الذين استخدموها في عام 2015. "الموتى أكثر من الأحياء"، كما جاء في المقال.
















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