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رائد فضاء روسى يحطم الرقم القياسى للوقت الذي يقضيه في الفضاء

2/5/2024 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) حقق رائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول فترة قضاها في الفضاء، بعدما تم تعيينه على خمس مهمات، وقد أمضى يوم الأحد أكثر من 878 يومًا في المدار، أو ما يقرب من عامين ونصف.



وانتزع كونونينكو (59 عامًا) الرقم القياسي من مواطنه جينادي بادالكا الذي اعتزل عام 2017 بعد خمس رحلات إلى الفضاء.



حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) على ارتفاع 250 ميلًا تقريبًا فوق الأرض، من المقرر أن يعود كونونينكو، الذي بدأت مهمته الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، إلى الأرض في غضون سبعة أشهر، ومن المتوقع أن يمتد رقمه القياسي إلى 1110 يومًا في المدار.



وقال رائد الفضاء، الذي طار لأول مرة إلى الفضاء عام 2008، لوكالة تاس الروسية للأنباء: "أسافر إلى الفضاء لأفعل ما أحب، وليس لأحقق أرقاما قياسية". "لقد حلمت وأطمح أن أصبح رائد فضاء منذ أن كنت طفلاً."



وأضاف كونونينكو: "هذا الاهتمام - فرصة الطيران إلى الفضاء، والعيش والعمل في المدار - يحفزني على مواصلة الطيران. أنا فخور بكل إنجازاتي، لكنني فخور أكثر بأن الرقم القياسي لإجمالي مدة بقاء الإنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد فضاء روسي.



وقال إن مكالمات الفيديو والرسائل مكنته من البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء على الأرض الصلبة، مضيفًا أنه كلما عاد إلى الأرض، يخطر بباله دائمًا ما كان يفتقده أكثر من غيره.



وقال كونونينكو: "فقط عند عودتي إلى المنزل، أدرك أن الأطفال نشأوا بدون أب لمئات الأيام في غيابي". "لن يعود أحد لي هذه المرة"



أكبر عدد من الأيام المتراكمة في الفضاء لرائد فضاء ناسا هو حاليًا 678 يومًا لرائد الفضاء الأمريكي المتقاعد بيجي ويتسون عبر أربع مهمات.



وفي الوقت نفسه، فإن الرقم القياسي لأطول إقامة فردية يحمله رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف، الذي عاش على متن محطة مير الفضائية لمدة 437 يومًا و18 ساعة في منتصف التسعينيات.




سجل رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في الإقامة الواحدة لرواد فضاء ناسا عندما عاد إلى منزله في سبتمبر بعد أن قضى 371 يومًا في المدار.












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