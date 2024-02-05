تليجرام يطرح تحديثا جديدا.. تعرف على أبرز المميزات

MENAFN - Youm7) طرح تليجرام تحديثًا مؤخرًا أضاف ميزات جديدة إلى نظام المراسلة الفورية، وأبرزها هو Saved messages 2.0 الذي يتيح للمستخدمين، تصفية وتخصيص النصوص المحفوظة والوسائط والروابط، بالإضافة إلى ذلك، أضافت المنصة أيضًا العديد من الميزات الجديدة على مدار الشهر مثل الرسائل الصوتية ورسائل الفيديو لمرة واحدة، وإيقاف التسجيلات مؤقتًا واستئنافها، ووقت القراءة في الدردشات الخاصة، وتصميم جديد لجهات الاتصال المشتركة، ويتم نشر التحديث على إصداري Android وiOS من تطبيق Telegram، وفقاً لموقع gadgets360.

الرسائل المحفوظة 2.0

باستخدام الرسائل المحفوظة، يمكن للمستخدمين إعادة توجيه النصوص والوسائط والروابط لمشاهدتها بسهولة لاحقًا، قامت منصة المراسلة الآن بإجراء العديد من التحسينات على هذه الميزة أولاً، ويمكن للمستخدمين الآن عرض الرسائل المحفوظة كمحادثات، ستتيح لك هذه الميزة رؤية الرسائل المعاد توجيهها كنوافذ دردشة منفصلة، حيث تعرض كل منها الرسائل المحفوظة من جهة اتصال أو مجموعة أو قناة معينة، ويمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت أي دردشة لإبقائها في الأعلى.

رسائل الصوت والفيديو لمرة واحدة

قدم Telegram إعداد العرض مرة واحدة لرسائل الصوت والفيديو، مما يتيح للمستخدمين الحصول على مزيد من التحكم في الوسائط المشتركة. عند التشغيل، يتم حذف هذه الرسائل تلقائيًا، مما يجعلها أكثر أمانًا. لإرسال رسائل لمرة واحدة، يمكن للمستخدمين الضغط لفترة طويلة على زر التسجيل، والتمرير لأعلى لقفلها، ثم الضغط على أيقونة المرة الواحدة لتمكين الميزة. بالنسبة لمقاطع الفيديو، فهو يعمل تمامًا مثل الصور.

إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئنافه

أضاف Telegram أيضًا ميزة لإيقاف التسجيل مؤقتًا في منتصف التسجيل، في وقت سابق، كان على المستخدمين إرسال عدة رسائل صوتية أو فيديو إذا كان هناك استراحة بينهما، الآن يمكن للمستخدمين ببساطة إيقاف التسجيل مؤقتًا ثم تشغيله مرة أخرى لاحقًا، ولتمكين ذلك، ما عليك سوى التمرير لأعلى أثناء الضغط لفترة طويلة على زر التسجيل ثم الضغط على زر الإيقاف المؤقت.

وقت القراءة في الدردشات الخاصة

في Telegram، عندما تظهر رسالة مرسلة بواسطتك علامة اختيار واحدة، فهذا يعني أنه تم تسليمها ولكن لم يتم قراءتها، وبالمثل، تعني علامتي الاختيار أن الرسالة قد تمت قراءتها أيضًا، الآن، في الدردشات الخاصة، يمكن للمستخدمين رؤية وقت القراءة لمعرفة الوقت المحدد الذي تمت فيه قراءة الرسالة. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار إخفاء حالة القراءة من خلال إعدادات الخصوصية. تكون أوقات القراءة مرئية لمدة 7 أيام فقط بعد رؤية الرسالة.

تصميم جديد لجهات الاتصال المشتركة

في أكتوبر، أضافت Telegram ميزة جديدة للمستخدمين المميزين حيث يمكنهم إضافة لون ومجموعة ألوان ورموز تعبيرية لتخصيص حساباتهم في إعدادات المظهر، وسينعكس هذا التغيير في أسمائهم، والرسائل التي يرسلونها، وأي وسائط أو روابط يشاركونها، بالإضافة إلى ردودهم، الآن، أضافت منصة المراسلة ميزة جديدة حيث ستؤدي مشاركة جهة اتصال المستخدم المتميز إلى إنشاء بطاقة جهة اتصال تعرض هذا التخصيص.