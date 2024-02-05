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هاتفا Iphone 16 Pro و16 Pro Max سيصلان مزودين بالجرافين لمعالجة مشكلات الحرارة

2/5/2024 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) من الممكن أن يتم تجهيز هاتفى iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بمادة يمكن أن تساعد في التخفيف من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة التي أثرت على أسلافهما، وفقًا لتقرير، حيث قد يتم تجهيز الهاتفين بورقة جرافين لتحسين تبديد الحرارة.


وقد قامت الشركة بتجهيز نماذجها الرئيسية الحالية بإطار من التيتانيوم، الذي يتمتع بموصلية حرارية أقل من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما أدى إلى مشكلات تتعلق بالسخونة تم تخفيفها جزئيًا بتحديث iOS 17.



ووفقًا لتقرير PhoneArena، تستكشف شركة أبل استخدام الجرافين في iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، بدلاً من منصات الجرافيت الموجودة، للمساعدة في تبديد الحرارة من معالج الهاتف، وستساعد المادة على نقل الحرارة الناتجة عن الشريحة بعيدًا وخفض درجة حرارة الهاتف، وفقًا للتقرير.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يُقال فيها لشركة أبل أنها ستقوم بتزويد هواتفها الذكية بهذه المواد، ففي نوفمبر الماضي، ذكر أحد المتسربين على موقع X أن شركة Apple كانت تخطط لتزويد خلفاء iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بـ نظام الجرافين الحراري ويشاع أيضًا أن الشركة تستخدم حاملًا معدنيًا سيحتوي على بطارية الهاتف.



وقبل أسابيع من تقديم هذا الادعاء على منصة المدونات الصغيرة، طرحت شركة Apple تحديث iOS 17.0.3 مع إصلاحات لمشكلات ارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على طرازات iPhone 15 Pro، وفي ذلك الوقت، اعترفت الشركة بأن أحدث هواتفها تأثرت بمشاكل الحرارة، بينما ذكرت أن هذه المشاكل كانت في الواقع مرتبطة بمشكلات تحسين التطبيق وأخطاء البرامج.



ومن غير المتوقع أن يصل هاتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max المشاع عن شركة أبل حتى الربع الثالث من عام 2024، لذا يجدر التعامل مع هذه الشائعات مع قليل من الملح، ويمكن لشركة أبل استخدام الجرافين في هواتفها القادمة، أو تجهيزها بغرفة تبريد بخارية موجودة في الهواتف الذكية المتطورة التي تعمل بنظام أندرويد، ويمكننا أن نتوقع سماع المزيد من التفاصيل حول سلسلة الهواتف الذكية iPhone 16 في الأشهر المقبلة.


















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