ناسا تطلق المركبة الفضائية PACE لدراسة أصغر أسرار الأرض من الفضاء.. غدًا

MENAFN - Youm7) من المقرر أن تطلق ناسا غدًا 6 فبراير، قمرًا صناعيًا كبيرًا تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات إلى مكان محجوز في مدار الأرض، وتقع المركبة الفضائية المسماة PACE فوق محطة الفضاء الدولية (والتي تعني Plankton، Aerosol ، Cloud ، Ocean Ecosystem)، وهدفها مراقبة صحة كوكب الارض على نطاق ملحمي، بدءًا من أعماق البحار الزرقاء الشاسعة إلى بعيدًا عبر سحبها البيضاء، وفقاً لموقع space.

ومن المقرر حاليًا أن يتم الإقلاع خلال الساعة 1:33 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 33 : 8

صباحاً بتوقيت مصر يوم الثلاثاء (6 فبراير)، وسيتم إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

وقال جيريمي ويرديل، عالم مشروع المهمة، خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندرس نظام الأرض المشترك - إنها ليست مهمة محيطية، وليست مهمة جوية، وليست مهمة برية، إنها مهمة تتضمن كل تلك الأشياء، ما نقوم به هنا مع PACE هو في الواقع البحث عن الكون المجهري، وغير المرئي في الغالب، في البحر، وفي السماء، وفي بعض الدرجات، على الأرض".

وقالت كارين سانت جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في ناسا، خلال المؤتمر الصحفي: "المحيطات تشكل 70٪ من كوكبنا، إن تأثير المحيطات على حياتنا هائل - ومع ذلك، فإن المحيطات هي واحدة من أجزاء الأرض الأقل فهمًا جيدًا".