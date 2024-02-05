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40 ألفا يسجلون في دورة تدريبية لإعداد الممارسين للوقاية من المخدرات

2/5/2024 2:33:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفذ جمعية وعي لصحة المجتمع بالشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية المتخصصة في مكافحة المخدرات دورة تدريبيه تحت عنوان (إعداد الممارسين بخطر وأضرار المخدرات).
ويحاضر في الدورة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 06 - 08 / 02 / 2024، نخبه من الخبراء والمختصين في علاج ومكافحة المخدرات، بعدد 13 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، وهي بالمجان؛ دعماً للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ بعد أن تم التواصل مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث وصل عدد المتقدمين للتسجيل ما يقارب من 40 ألف من القطاعات الصحية والتعليمية والقطاع غير الربحي، بما في ذلك الموجهين والمرشدين الطلابيين، إضافة إلى طلاب الكليات الصحية.
صرح بذلك المشرف على الدورة رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمود بن عبدالرحمن محمود، مضيفا بأن هذا الإقبال الكبير وغير المسبوق لحضور الدورة يدل على تعطش العاملين في حقل مكافحة المخدرات لمثل هذه الدورات وأهميتها.
يذكر أنه تم إعداد كتيب علمي محكم للتثقيف في مجال الإدمان بمشاركة نخبة من المختصين وإشراف الجمعية، وتم تصميمه وتزويده بمواد توعوية متعددة لاستخدام المثقفين، وسيوزع في صورة باركود ليسهل الانتفاع به وتوزيعه للجميع.
كما أعرب الدكتور محمود عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في هذه الدورة ودعمها من المختصين والقطاعات المختلفة، وتحالف "تكاتف" من الجمعيات الصحية الخيرية والعلمية.
وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة (تكاتف)؛ وهي مبادرة صحية مجتمعية تعمل بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج التي تهتم بمجال التوعية والوقاية والتأهيل بما يرفع من مستوى الوعي بمخاطر المخدرات لدى أفراد المجتمع، وكذلك تدريب الممارسين الصحيين وأسر المتعاطين في كيفية التعامل مع المدمنين بما يسهم في تأهيلهم ورفع قدراتهم المعرفية والعملية بالإضافة إلى تقديم الرعاية والتأهيل للمتعافين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً.
وتتضمن المبادرة تنظيم برامج توعوية ووقائية عبر وسائل الإعلام المتعددة، وتنظيم برامج تدريبية وتطويرية للفئات المستهدفة بالمبادرة، وذلك ضمن النطاق الجغرافي لمدينة الرياض، عبر مسارات تشمل الوقاية والتوعية، الرعاية والتأهيل، والتدريب والتأهيل.

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