ذهبية وبرونزيتان لمنتخب التايكواندو في بطولة الفجيرة الدولية
التاريخ
2/5/2024 2:32:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد - حقق المنتخب الوطني للتايكواندو، يوم أمس الأحد، ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، وذلك خلال مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية والمصنفة من عيار النجمتين.
وحقق اللاعب زيد الحلواني الميدالية الذهبية وجاءت الميداليتين البرونزيتين من خلال راما أبو الرب ونتالي الحميدي.
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