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الأردن إلى جانب منتخبات السعودية وغوام ولبنان في بطولة غرب آسيا

2/5/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- كشفت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات عن منافسة منتظرة ستكون حاضرة بين الـ ٨ منتخبات المشاركة.
وتستضيف مدينة جدة السعودية البطولة من ١٩ إلى ٢٩ شباط ( فبراير ) بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة وكضيفين على اتحاد غرب آسيا.
وبحسب ما أفرزته القرعة توزعت المنتخبات على مجموعتين، ضمت الأولى: السعودية وغوام ولبنان والأردن، فيما جاء بالمجموعة الثانية منتخبات: نيبال ولبنان وسوريا والعراق.
وسيقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، لينتقل بعد ذلك الفائزان إلى المشهد الختامي لتحديد بطل النسخة الثامنة.
ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الامير عبدالله الفيصل الرياضية.
وبعد الانتهاء من مراسم القرعة عمم اتحاد غرب آسيا جدول البطولة، التي تبدأ يوم ١٩ شباط من خلال إقامة مباراتين، الأولى عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية بين غوام ولبنان، تليها عند الساعة الثامنة مباراة السعودية والأردن.
وتتواصل المنافسات يوم ٢٠ شباط، بلقائين بالتوقيت نفسه الأولى بين نيبال وسوريا، ثم بين فلسطين والعراق، وفي اليوم الذي يليه ٢١ الشهر نفسه، يلعب المنتخب الأردني أمام غوام، ويتواجه منتخبا لبنان والسعودية.
وتستكمل البطولة يوم ٢٢ شباط حين يلتقي منتخبا العراق ونيبال من جهة، ومنتخبا سوريا وفلسطين من جهة أخرى، وبعد ذلك مباشرة بيوم يتقابل لبنان مع الأردن، والسعودية مع غوام، وعلى أن تختتم يوم ٢٤ شباط منافسات دور المجموعات عبر مباراتين أيضاً، الأولى بين سوريا والعراق، والثانية بين فلسطين ونيبال.
وستدخل البطولة بعد ذلك يومي ٢٥ و٢٦ شباط (فبراير) الحالي بفترة راحة، ثم تقام يوم ٢٧ من نفس الشهر مباراتا الدور قبل النهائي وأخيراً المباراة النهائية يوم ٢٩من الشهر ذاته.
وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة، وذلك بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها للتنافس من أجل الفوز باللقب، كما أنها تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن المنتخب الوطني السعودي للسيدات سيشارك لأول مرة في بطولات“العشب” لاتحاد غرب آسيا.
ويذكر أن المنتخب الأردني يعد أكثر المنتخبات المتوجة بلقب بطولة السيدات وذلك بـ ٥ ألقاب، يليه المنتخب الإماراتي بلقبين.

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