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الفيصلي يتعاقد مع الفلسطيني البطاط

2/5/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن النادي الفيصلي، تعاقده مع قائد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم مصعب البطاط، لتمثيل الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويعتبر من أبرز لاعبي المنتخب الفلسطيني، الذي قدم أداء مميزا في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وصل من خلالها إلى الدور ثمن النهائي، قبل الخروج على يد المنتخب القطري المضيف.
وكان الفيصلي قد تعاقد مع المهاجم الكاميروني رونالد وانجا خلال فترة الانتقالات الحالية، فيما يتواجد مع الفريق أيضا اللاعب العماني حاتم الروشدي.

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