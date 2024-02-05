الفيصلي يتعاقد مع الفلسطيني البطاط

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن النادي الفيصلي، تعاقده مع قائد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم مصعب البطاط، لتمثيل الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويعتبر من أبرز لاعبي المنتخب الفلسطيني، الذي قدم أداء مميزا في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وصل من خلالها إلى الدور ثمن النهائي، قبل الخروج على يد المنتخب القطري المضيف.
وكان الفيصلي قد تعاقد مع المهاجم الكاميروني رونالد وانجا خلال فترة الانتقالات الحالية، فيما يتواجد مع الفريق أيضا اللاعب العماني حاتم الروشدي.
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