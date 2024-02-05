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القبض على قاتل تلميذ نورمحمدوف

2/5/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف المتهم بقتل مقاتل الفنون القتالية المختلطة محمد رسول موتاييف البالغ 20 عاما بالجريمة وأدلى بإفادات مفصلة في التحقيق.


وفحص المحققون إفادة القاتل البالغ من العمر 18 عاما، والذي كان موقوفا سابقا كمشتبه به، وتحدث بشكل تفصيلي عن ملابسات الحادث وبين أين أخفى سلاح الجريمة وكيفية إخفائه.

وذكرت لجنة التحقيق أن الدافع كان "وجود خلافات شخصية سبق أن نشأت مع الضحية" لم يتم الكشف رسميا عن ماهيتها.


وقتل موتاييف يوم 31 كانون الثاني/يناير قُتل موتاييف بالرصاص بالقرب من منزله .
وقال أحد معارف القاتل اديرخان كاديرخانوف البالغ 18 عاما ان موتاييف وأصدقاءه ضربوا الجاني وأهانوه منذ حوالي شهر، وأنه أقدم على الجريمة انتقاما من موتاييف وتم اعتقاله.

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