Tuesday, 06 February 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفحيص يقسو على غاز الشمال العراقي بـ سلة الشارقة

2/5/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري
الشارقة - حقق فريق شباب الفحيص فوزا عريضا على نظيره فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة (82-41)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة "البطائح" في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لمنافسات كرة السلة، في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2024).

وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (21-9)، (26-12)، (18-9)، (17-11).

وشهدت مباريات اليوم فوز الأهلي البحريني على الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-59) والثورة السوري على العاصمة السعودي بنتيجة (78-58).

وعزز الفحيص صدارته لترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، متقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، ويأتي الأهلي والعاصمة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويستقر غاز الشمال خامسا برصيد 3 نقاط، كما يأتي فريقا الفتاة والشارقة في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد نقطتين لكل فريق.

ويلتقي الفحيص مع فريق الأهلي البحريني عند الساعة 2 من مساء يوم غد الثلاثاء في نفس الصالة، لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي.

MENAFN05022024000072011014ID1107812375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث