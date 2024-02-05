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حكومة هونغ كونغ تصعد قضية ميسي

2/5/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّعت الشركة المنظّمة لمباراة منتخب نجوم الدوري في هونغ كونغ وإنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، عقداً مع الحكومة لخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 45 دقيقة على الأقل خلال جولة فريقه في هونغ كونغ استعداداً للموسم الجديد، بحسب ما أعلن وزير الرياضة، الاثنين، لكن النجم العالمي غاب بسبب الإصابة.

لكن المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي يعاني من تمزق عضلي في الفخذ، بقيَ جالساً على مقاعد البدلاء طوال المباراة الودية الماضية التي انتهت بفوز فريقه على منتخب من نجوم الدوري في هونغ كونغ 4-1، يوم الأحد.

وأثار غياب ميسي غضب 38323 متفرجاً دفعوا ما يزيد 125 دولاراً أميركياً لرؤية بطلهم وطالبوا باسترداد أموالهم في استاد هونغ كونغ، كما وجِّهت صيحات الاستهجان ضدّ الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد مالكي النادي بعد انتهاء المباراة حين حاول توجيه الشكر للمشجّعين.

وقال كيفن يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مؤتمر صحافي: واحدة من شروط التمويل الأساسية مع المنظّمين، كانت أن يشارك ميسي لـ45 دقيقة على الأقل في المباراة مع مراعاة اعتبارات اللياقة البدنية والسلامة.

ونشرت حكومة هونغ كونغ بيانين متتاليين، مساء الأحد، إذ قالت إنها تشعر بخيبة أمل شديدة، محذّرةً بسحب 2.05 مليون دولار كتمويل من الشركة المنظّمة "تاتلر آسيا"، وهي مجلة بريطانية متخصصة بالموضة وأسلوب الحياة.

وقالت الحكومة في بيان قبل بدء المباراة الأحد، أكدت الشركة المنظّمة تاتلر آسيا أن ميسي سيلعب في الشوط الثاني.

وأعربت الشركة الاثنين في بيان عن أسفها لغياب الأرجنتيني عن المباراة، مشيرةً إلى أنها ستتخلى عن التمويل الحكوميّ.

وأكّد ميشيل لامونوير الرئيس التنفيذي للشركة أن العقد كان ينصّ بالفعل على مشاركة ميسي في المباراة إلا في حال الإصابة.

وقال في البيان: تأسف تاتلر آسيا بشدّة للنهاية المخيّبة للآمال لما كان من الممكن أن يكون فرصة رائعة.

بدوره قال يونغ الذي تابع المباراة في الملعب إلى جانب مسؤولين آخرين، من بينهم جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، إن الحكومة تواصلت أكثر من مرة مع الشركة المنظّمة بعد عدم ظهور ميسي في الشوط الثاني.

وأُعلن عن انتهاء المفاوضات بين الطرفين قبل انتهاء المباراة بعشر دقائق، إذ رفضت الحكومة أن يدخل ميسي إلى أرض الملعب بعد انتهاء المباراة للتفاعل مع الجمهور واستلام الكأس لمعالجة الأمر.

وفي الوقت الذي يستعد فيه ميسي إلى مغادرة هونغ كونغ ظهر الاثنين، حثّ يونغ الشركة المنظّمة على الخروج وتقديم شرح كامل حول ما حصل، بما ذلك حين باتوا على علمٍ بإصابة ميسي والقرار الذي توصّلوا إليه مع ناديه.

ونشرت الشركة بياناً في وقتٍ متأخّرٍ الأحد عبّرت فيه عن خيبة أمل شديدة من عدم مشاركة ميسي.

وقالت: على الرغم من بعض التقارير الإعلامية، تاتلر لم تكن على علمٍ بعدم المشاركة لميسي.

وقال المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو أن الجهاز الطبّي للفريق أخذ القرار بعد التقييم صباح الاثنين.

وتابع: نتمنى لو كنّا قادرين على إشراك ميسي ولو لفترة لكن المخاطرة كانت كبيرة.

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