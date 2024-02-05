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هل يخلف كلوب تشافي في تدريبات برشلونة؟

2/5/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رد البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني على التكهنات بإمكانية التعاقد مع يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في الصيف المقبل.

أعلن كلوب يوم الجمعة قبل الماضي أنه سيغادر منصبه في النادي الإنجليزي وبعد 24 ساعة لحق به تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5-3 في الدوري الإسباني.

وربطت العديد من التقارير يورغن كلوب بالانتقال لتدريب برشلونة ضمن قائمة من الأسماء الأخرى المرشحة.

ورد ديكو عبر صحيفة لا فانغارديا الإسبانية: لم نتحدث مع أي مدرب آخر بعد، أمامنا العديد من الخيارات وسيتم مناقشة ملف المدرب الجديد لاحقا.

وتابع: كلوب مدرب على أعلى مستوى ولكن الوقت غير مناسب للحديث في هذا الموضوع.

وتطرق ديكو للحديث عن مرشحين آخرين، قائلا: لا أتابع عمل المدرب تياجو موتا بشكل منتظم لأنني لا أتابع مباريات فريقه بولونيا الإيطالي.

واستدرك: أما رافائيل ماركيز فهو متواجد معنا ويقود فريق الرديف في النادي، فهو مدرب شاب ولكنه يتطور ويتحسن كثيرا في الوقت الحالي.

وأكد المدير الرياضي لبرشلونة: إدارة النادي مازالت مندهشة من قرار تشافي بالرحيل لأننا كنا نخطط لمستقبل الفريق في وجوده.

وحدد ديكو ملامح المدير الفني الجديد للفريق قائلا: يجب أن يتبع خطة عمل النادي ويقدم كرة قدم هجومية وممتعة وشخص طموح، ولن أتحدث عن أي مدرب آخر في هذا السياق.

يذكر أن تشافي هرنانديز (44 عاما) يعمل مديرا فنيا لبرشلونة منذنوفمبر 2021 وقاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني في العام الماضي 2023.

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