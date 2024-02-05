الفحيص ينثر سحره أمام غاز الشمال العراقي وينتظر الأهلي البحريني في سلة الشارقة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

الشارقة – عزز فريق نادي شباب الفحيص صدارته لبطولة كرة السلة ضمن منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، بفوزه الكبير على فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة 82-41 (النصف الأول 47-21)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدور التمهيدي.

وتغلب فريق الأهلي البحريني على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-59) والثورة السوري على العاصمة السعودي بنتيجة (78-58)، ليعزز الفحيص صدارته لترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 6 نقاط، ومتقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي والعاصمة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويستقر غاز الشمال خامسا برصيد 3 نقاط، كما يأتي فريقا الفتاة والشارقة في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد نقطتين لكل منهما.

ويلتقي الفحيص مع الأهلي البحريني عند الساعة 2 من مساء اليوم، فيما يلعب الشارقة الإماراتي مع الفتاة الكويتي الساعة 10 صباحا، وغاز الشمال العراقي مع الثورة السوري الساعة 12 ظهرا.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، ثم يخوض الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني مباراة فاصلة على اللقب، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على "الميدالية البرونزية".

الفحيص 82 غاز الشمال 41

اعتمد مدرب فريق الفحيص نايف عصفور، على خبرات المحترفة الأميركية نتاشا كلاود في تدوير الكرة مع ليلينا أبو جبارة و"صائدة الثلاثيات" رشا عبده حول القوس، وبإسناد من الأميركية كريستين بيل وذكرى شحادة للم والتسجيل تحت السلتين مع غياب زاره النجار عن اللقاء بداعي الإصابة، فيما بدأ فريق غاز الشمال العراقي اللقاء بقيادة مدربه د.رزكار رؤوف معتمدا على الخماسي الأساسي، بريسكا سورش وأوا عبدالله وئيفران مظفر والمحترفتين بريتني دينكيس وايتالي لوكاس.

واستهلت ذكرى شحادة التسجيل للفحيص في الفترة الأولى بنقطة من رمية حرة مع سلتين لأبو جبارة من داخل وخارج القوس ونقطة من رمية حرة، إلى جانب سلتين لـ "ماكينة التسجيل" بيل من اختراقين هجوميين ونقطة من رمية حرة، فيما كانت ئيفران مظفر تسجل سلة يتيمة لفريق غاز الشمال من خارج القوس في الدقائق الست الأولى، ما دفع المدرب رزكار لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع نتاشا وبيل وموغنزا من تنويع خياراتهن في التسجيل، ليحسم الفحيص الفترة الأولى (21-9).

وبدأ الفحيص الفترة الثانية بطريقة مشابهة للفترة الأولى، بعدما أضافت بيل نقطة من رمية حرة، لترد بريسكا سورش بسلة من داخل القوس، ثم عادت بيل لتضيف نقطتين من رميتين حرتين مع نقطة لرشا عبده من المسافة ذاتها، ومع تبادل لاعبات الفريقين التسجيل، كان التحول السريع للكرة بين لاعبات الفحيص نتاشا وتالا شحاتيت ورشا عبده وأبو جبارة وبدعم من الكونغولية موغنزا في منطقة العمق، يمنح فريق الفحيص فرصة توسيع الفارق والتقدم في نتيجة النصف الأول (47-21)، بعدما حسمن الفترة الثانية لصالحهن (26-12).

وعمد مدرب الفحيص نايف عصفور إلى المداورة بين لاعباته في الفترة الثالثة من خلال الإعتماد على ماسه النوباني وفرح الشياب إلى جانب أبو جبارة ورشا وذكرى شحادة، لينوع "البلوز" من خياراته في التسجيل بين الإختراق واستغلال "الطول الفارع" لذكرى شحادة، إلى جانب اشهار سلاح التصويب من المسافات الممكنة كافة، ليعزز الفحيص تقدمه في النتيجة الإجمالية (65-30) بعدما حسمن الفترة الثالثة (18-9). ولم تتبدل الصورة في الفترة الرابعة أمام أفضلية الفحيص بتفوقه الفني والبدني واعتماده على حيوية لاعبات "البنش"، ليفوز في النتيجة النهائية (82-41) بعدما حسم الفترة الرابعة والأخيرة (17-11).

وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب الفحيص بتسجيلها 21 نقطة و7 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 15، تليها نتاشا كلاود بـ 11 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 17، وليليانا أبو جبارة بتسجيلها 11 نقطة و7 متابعات وتمريرة بفاعلية 16، والكونغولية موغنزا بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 13 نقطة و13 متابعة بفاعلية 16.











"طائرة" دي لاسال تواجه تل درة السوري بأطماع الفوز

يبحث فريق دي لاسال عن تسجيل أولى انتصاراته في الدور التمهيدي لمنافسات كرة الطائرة، عندما يلتقي نظيره فريق تل درة السوري الساعة التاسعة من صباح اليوم في صالة نادي خورفكان الرياضي الثقافي.

ويشهد اليوم ذاته إقامة مواجهة الشارقة الإماراتي وسلوى الصباح الكويتي عند الساعة الحادية عشرة صباحا، في الصالة نفسها.

وفي نتائج مباريات أمس، تغلب سبورتنج المصري على بيبلوس اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل، كما حقق فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي فوزه الأول في البطولة أمام فريق أكاد عنكاوا العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان فريق دي لاسال قد استهل مشواره في منافسات كرة الطائرة بالخسارة أمام فريق سلوى الصباح الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

