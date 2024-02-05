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ثبات لاعبي منتخب التايكواندو بمراكزهم في التصنيف الدولي

2/5/2024 2:32:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - صدر يوم أمس التصنيفان الأولمبي والعالمي عن الاتحاد الدولي للتايكواندو للشهر الحالي، من دون احتساب نقاط اللاعبين في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية.
وحافظ لاعبو المنتخب الوطني المتأهلون إلى أولمبياد باريس 2024، وهم جوليانا الصادق، وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، على مراكزهم ضمن الأوائل في أوزانهم في التصنيفين.
وبقيت الصادق بالمركز الثاني في وزن تحت 68 كغم في التصنيف العالمي برصيد 472.13 نقطة، وفي المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 459.33 نقطة.
واحتفظ اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم، بالمركز الرابع في التصنيف العالمي برصيد 372.28 نقطة، وفي المركز الخامس بالتصنيف الأولمبي 368.68 نقطة.
وبقي اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 396.15 نقطة، وحافظ على المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 403.35 نقطة، وفي الوزن ذاته في التصنيف الأولمبي، تقدم اللاعب زيد الحلواني إلى المركز التاسع برصيد 294.29 نقطة، فيما بقي اللاعب نفيه في وزن تحت 63 كغم، بالمركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 216.25 نقطة.
واحتفظت اللاعبة راما أبو الرب بالمركز الرابع في وزن تحت 73 كغم بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎126.12‎‏ نقطة، وتراجعت مركزين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز الثاني والعشرين برصيد ‏‎ 172.81نقطة، وتنتظر أبو الرب المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين.
وبقي اللاعب فهد عمار بالمركز العاشر في وزن تحت 87 كغم بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎ 128.32نقطة، وتراجع إلى المركز السادس والعشرين في وزن فوق 80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 147.82 نقطة،
وظل اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم، بالمركز العشرين بالتصنيف العالمي برصيد 103.07 نقطة، فيما بقي اللاعب محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم، في المركز السادس والعشرين بالتصنيف العالمي.
من جهة أخرى نقل نائب رئيس اتحاد التايكواندو ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو حازم نعيمات، تحيات سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو وسمو الأميرة زينة راشد عضو مجلس إدارة الاتحاد، للحضور في حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للوفود المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية الحادية عشرة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو تشونج وون تشو، ورؤساء اتحادات القارات وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي ورؤساء اتحادات التايكواندو حول العالم خلال استقبالهم في قصر الرميلة بالفجيرة، كما حضر اللقاء عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي نانسي الهندي.
وتسلم الشيخ محمد بن حمد الشرقي، جائزة الشخصية الإنسانية للعام 2023، من رئيس الاتحاد الدولي الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، لإسهاماته اللافتة في مجال العمل الإنساني ودعم اللاجئين على مستوى العالم من ممارسي هذه الرياضة، كما تم تبادل الدروع بين الحضور تأكيدا ودعما لتوطيد العلاقات فيما بينهم.
وقال النعيمات لـ" الغد": "كانت المشاركة العربية في بطولة الفجيرة من أقوى المشاركات، والتنظيم في البطولة كان رائعا والاجواء كانت جاذبة لإقامة البطولة، التي تحظى باهتمام ومتابعة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، كما أن عدد المشاركين يزداد في كل عام عن البطولات السابقة، وأصبحت مصنفة على روزنامة الاتحاد الدولي رسميا، وتضاهي بطولات الجائزة الكبرى".
وأضاف: "كان الأردن من أبرز الدول المشاركة في البطولة، سواء عن طريق المنتخب الوطني أو المراكز والأندية المنتسبة إلى اتحاد اللعبة".
وأكد: "اتحاد التايكواندو يولي اهتماما في المشاركات المهمة ببطولات تساهم في صقل مهارات اللاعبين، انطلاقاً من رؤية ودعم سمو الأمير راشد وسمو الأميرة زينة راشد، كما أن دعم ورعاية اللاعبين من مختلف الفئات المجتمعية، تعد مسؤولية مجتمعية تنعكس على واقع الرياضة، والاهتمام بالمواهب وتأهيلهم والاستثمار بقدراتهم وإبداعاتهم يصب في مصلحة الارتقاء بمسيرة بناء الوطن، والنهوض بركائز تنميته المستدامة".
وكان المنتخب الوطني قد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، في بطولة الفجيرة الدولية والمصنفة من عيار النجمتين، حيث نال اللاعب زيد الحلواني الميدالية الذهبية، وجاءت الميداليتان البرونزيتان من خلال راما أبو الرب ونتالي الحميدي.
كما حقق المنتخب الوطني في وقت سابق، 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة في بطولة كأس العرب والمصنفة من عيار النجمة الواحدة والتي أقيمت كذلك في إمارة الفجيرة أيضا، وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الأبطال زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وليث الرواشدة (وزن تحت 58)، فيما جاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق البطلين صالح الشرباني وزن (تحت 80 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87)، ونالت الميدالية البرونزية نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم).
واستطرد التعيمات: "إن رياضة التايكواندو تسير في المسار الصحيح، وشهدت نقلة نوعية على كافة الأصعدة، وخصوصا على المستوى الأولمبي، من أجل تحقيق إنجازات مميزة. وكخطوة أولى لتطوير الرياضة بشكل عام والتايكواندو بشكل خاص، كان لا بد من إعداد برنامج مناسب ومثالي للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، كما أن مركز اللياقة البدنية ومقره جبل عمان، ومركز الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، ومركز الأعداد الاولمبي تساهم في عملية تسهيل تدريبات المنتخبات الوطنية".
وواصل: "البنية التحتية لرياضة التايكواندو قوية من حيث اللاعبين والمدربين والمراكز، وتتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، وركز اتحاد التايكواندو في عملية التطوير على مدربي الإعداد البدني للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وأصبح لهم دور فاعل في تطوير اللياقة البدنية، اضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية متنوعة للمنتخبات الوطنية للتايكواندو داخلية وفي أوروبا وآسيا والوطن العربي، حيث تعرف اللاعبون واللاعبات على كافة أساليب اللعب من خلال الثقافات المتعددة من المعسكرات، وأصبحت التايكواندو تصطف في مقدمة الرياضات الأردنية لشعبيتها الكبيرة".
وحول اجتماع المكتب التنفيذ للاتحاد العربي الذي أقيم على هامش بطولة كأس العرب، قال أمير سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد":" تم عرض برنامج عمل الاتحاد العربى من حيث بطولات الشباب والبومسى، إضافة إلى تحديد اللجان المطروحة للتعیین على غرار اللجان بالاتحاد الدولى للتایكوندو، مع التأكيد على وجود اللجنة النسائیة ضمن لجان الاتحاد وبضرورة ان تكون اللجان فعالة وأن یشارك الاعضاء بها، كما تم الاشادة بالمستوى المتقدم لبطولة كأس العرب المنظمة بالفجیرة".

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