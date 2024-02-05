Tuesday, 06 February 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصلي يتعاقد مع البطاط لتعزيز صفوفه قبل إياب الدوري

2/5/2024 2:32:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – عزز الفيصلي صفوفه بالتعاقد مع قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط، لتمثيل "الأزرق" في منافسات مرحلة الإياب، بتنسيب من المدير الفني أحمد هايل، الذي راقب البطاط خلال مشاركته مع المنتخب الفلسطيني في منافسات كأس اسيا 2023 المقامة حاليا بقطر.
ويعد التعاقد مع البطاط مكسبا فنيا للفيصلي، خصوصا وأنه قدم مستويات فنية مميزة خلال البطولة، ولعب كل دقيقة مع المنتخب في كأس آسيا، ومن أكثر اللاعبين المميزين في التدخلات وصناعة الفرص خلال مباريات البطولة.
ويلعب البطاط لنادي مسقط رأسه شباب الظاهرية، وشارك في 61 مباراة دولية، وسجل هدفا واحدا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، منذ ظهوره الأول قبل أكثر من عقد من الزمن.
وخلال مباريات بطولة كأس اسيا، صنع البطاط هدفين في مرمى هونج كونج، حيث مرر كرتين عرضيتين من الجهة اليمنى، واختير البطاط أفضل لاعب في المباراة ذاتها.
ويتضمن عقد البطاط مع الفيصلي، بندا ينص على أولوية التجديد للنادي في حال استمر اللاعب بدوري المحترفين.
وكان الفيصلي قد تعاقد مع المهاجم الكاميروني رونالد وانجا خلال فترة الانتقالات الحالية، فيما يتواجد مع الفريق اللاعب العماني حاتم الروشدي، ما يشكل قوة فنية إضافة للفيصلي خلال المرحلة المقبلة، قد تعوض عدم الاستفادة من المحترفين خلال المرحلة الماضية في الدوري والكأس والمشاركة التاريخية بدوري ابطال اسيا.
ويواصل "الأزرق" خوض المباريات الودية مع الفرق المحلية للوقوف على الحالتين البدنية والفنية وتصويب الأخطاء قبل المباريات المقبلة، إضافة إلى الجرعات التدريبية اليومية بقيادة المدير الفني أحمد هايل وجهازه المعاون، بمعنويات مرتفعة على الرغم من الغيابات المؤثرة بوجود 6 لاعبين من الفريق مع منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا وهم سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان وإحسان حداد، أنس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش، إضافة إلى ابتعاد اللاعبين أمين الشناينة ومحمد الكلوب للإصابة التي ستحرم الفريق منهما حتى نهاية الموسم.
وتشهد الجرعات التدريبية مشاركة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، وهم صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، والمهاجم المعار عبدالله عوض العائد من فريق السلط، وسند جعارة لاعب الأهلي السابق.
وسيلعب الفيصلي المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب بصفوف غير كاملة، بعد فسخ عقد المحترفين الإنجليزي ناثان والتونسي رفيق الكامرجي والحارس اللبناني مهدي خليل، إضافة الى إصابة الشناينة والكلوب، وحسب تعليمات اتحاد الكرة لا يجوز قيد اللاعبين الجدد قبل ختام مباريات مرحلة الذهاب.
ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان، فيما تنتظر مباراة مؤجلة مع فريق سحاب ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لم يحدد موعدها حتى الآن.

MENAFN05022024000072011014ID1107812370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث