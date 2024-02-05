النشامى يطرق أبواب النهائي عبر مواجهة كوريا الجنوبية

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

الدوحة- يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم لكتابة تاريخ جديد له في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم امقامة في قطر، من خلال مواجهة منتخب كوريا الجنوبية على ستاد أحمد بن علي المونديالي عند الساعة السادسة مساء الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة بنسختها الثامنة عشرة.

ويسعى المنتخب الوطني لوضع اسمه بين كبار القارة ببلوغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، بعد وصوله للمربع الذهبي أيضا للمرة الأولى، من خلال تحقيق المفاجأة وتخطي“الشمشون الكوري”، والذي كان قد وصل بعناء للدور الحالي.









مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة واللاعب إبراهيم سعادة خلال المؤتمر الصحفي -(من المصدر)



ويتطلع المنتخب الوطني لتحقيق أول فوز له في تاريخه على المنتخب الكوري الجنوبي، من خلال مواجهته الثالثة معه في النهائيات القارية، بعد أن تعادلا في أول مباراة بتاريخ مشاركات المنتخب بدون أهداف في نسخة العام 2004، إلى جانب تعادلهما في الدور الأول من البطولة الحالية بهدفين لمثلهما.

وتقام المواجهة الثانية لحساب الدور ذاته بين قطر وإيران اليوم على ستاد الثمامة بالتوقيت ذاته، على أن تقام المباراة النهائية مساء السبت المقبل على ستاد لوسيل، الذي احتضن المباراة الافتتاحية.

وبحسب الاجتماع التنسيقي والفني للمباراة، فإن المنتخب الوطني سيرتدي القميص الأبيض، فيما يلعب المنتخب الكوري الجنوبي بالقميص الأسود.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للبطولة 25 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، يزن العرب، سالم العجالين، عبد الله نصيب“ديارا”، براء مرعي، أنس بني ياسين، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، فادي عوض، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، أنس العوضات، مهند أبو طه، محمد أبو زريق“ِشرارة”، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.

وقدم المنتخب نفسه بصورة طيبة منذ بدء البطولة، وأظهر قدرته على المنافسة والوصول لأدوار بعيدة، إذ يمتلك اللاعبون إمكانيات فنية متميزة أثبتت قدراتهم الفنية، إلى جانب الدعم الذي تلقاه الفريق، من خلال حضور ومتابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للمباراة الماضية، إلى جانب الدعم المستمر من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذبة لاتحاد كرة القدم.

ويغيب عن مواجهة اليوم بسبب تراكم الإنذارات كل من المدافع سالم العجالين والمهاجم علي علوان، بعدما تلقيا البطاقة الصفراء في مباراتي البحرين وطاجيكستان، ما يشكل قلقا للمدير الفني للمنتخب الحسين عموتة الذي اعتمد عليهما بصفة أساسية منذ بداية الاستحقاق القاري.

وشهدت البطولة احتراف عدد من اللاعبين نظير تألقهم في المباريات الماضية، ومنهم عبد الله نصيب“ديارا” الذي انضم للأهلي القطري، ويزن العرب المنتقل لصفوف معيذر القطري، وعلي علوان للخور القطري، إلى جانب محمد أبو حشيش الذي وقع مع نفط الوسط العراقي، فيما فشلت مفاوضات نزار الرشدان مع القادسية الكويتي، بانتظار عرض آخر خارجي الفترة المقبلة.

وتنتظر الجماهير الأردنية هدية من أقدام اللاعبين، بتسجيل فوز يسطره التاريخ، وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من خلال الفوز للمرة الأولى على المنتخب الكوري، وبلوغ النهائي لإكمال مفاجأة غير متوقعة.

وشهدت تدريبات المنتخب الوطني يوم أمس عودة موسى التعمري للتدريبات الجماعية، فيما تدرب المهاجم يزن النعيمات بشكل فردي باللحظات الأولى من التدريب.

ومن المتوقع أن يبدأ عموتة بتشكيلة أساسية مكونة من يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، براء مرعي، إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمد أبو حشيش، موسى التعمري، محمود مرضي ويزن النعيمات.

وعلى الطرف المقابل، يسعى المنتخب الكوري الجنوبي للوصول للنهائي القاري للمرة الأولى منذ العام 2015، من خلال اعتماده على كوكبة من النجوم المتميزة في القارة الأوروبية، يتقدمهم لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي سون هيونج مين، ولاعب باريس سان جيرمان كانج إن لي، تحت قيادة المدرب الألماني الخبير يورجن كلينسمان.

ويعد المنتخب الكوري الجنوبي أحد المنتخبات في القارة التي سبق لها الصعود على منصة التتويج حيث ظفر بالكأس في أول نسختين من البطولة العامين 1956 و1960.

ونجحت كوريا الجنوبية في الفوز بمباراتها الأولى بالبطولة على البحرين بنتيجة 3-1، قبل التعادل مع المنتخب الوطني بهدفين لمثلهما، وتعادلت أيضا مع ماليزيا في ختام دور المجموعات بنتيجة 3-3، قبل أن تتخطى السعودية في ثمن النهائي بفارق الركلات الترجيحية عقب التعادل بهدف لمثله في الأشواط الأصلية والإضافية، وتتجاوز أستراليا بعد التمديد بهدفين لهدف في ربع النهائي.

ومن المرشح أن يعتمد كلينسمان في خياراته الأساسية على كل من هيون وو جو، لي كي جي، بارك يونج وو، هوانج إن بيوم، كيم يونج جوون، سيول يونج وو، كيم تاي هوان، لي كانج إن، هوانج هي تشان، وسون هيونج مين وتشو جوي سونج.

ويحتل المنتخب الوطني المركز 87 عالميا و13 آسيويا بحسب التصنيف العالمي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة“فيفا”، فيما يتواجد المنتخب الكوري الجنوبي بالمركز 23 عالميا والثالث على الصعيد القاري.

كما تعد مواجهة اليوم السابعة في التاريخ بين المنتخبين، حيث فازت كوريا الجنوبية في 3 مواجهات، مقابل التعادل في 3 مباريات أيضا، منهما اثنتان في نهائيات كأس آسيا، ومثلهما في تصفيات كأس العالم، ومباراتين وديتين أيضا.

المؤتمر الصحفي

وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى أن الحماس والروح لا يكفيان المنتخب من أجل تخطي نظيره الكوري الجنوبي، في مواجهة اعتبرها صعبة على الطرفين، وتختلف كثيرا عن مواجهة الدور الأول بينهما.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي أمس، إن المنتخب يعول على الحضور الجماهيري في مباراة اليوم، من أجل الظفر ببطاقة العبور للمباراة النهائية، مشيرا إلى أن المنافس لن يكون تحت الضغط بسبب خوضه مباراتين متتاليتين 120 دقيقة، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، وهو ما تحدث به مع اللاعبين مؤخرا.

وبين عموتة أن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب موسى التعمري في التدريب قبل الأخير للمواجهة، حفاظا على سلامته البدنية، مفيدا بأنه يمتلك إرادة قوية، وأن المنتخب يعول عليه وعلى بقية أعضاء الفريق في سبيل تحقيق الفوز والتأهل للنهائي.

وأضاف:“نعاني من ابتعاد لاعبين أساسيين نتمنى ألا يتأثر المنتخب بغيابهما عن المباراة، وهما علي علوان وسالم العجالين، والإمكانيات لدى المنافس كبيرة جدا، علينا أن نحافظ على الجانب البدني وأن نطور من ذاتنا في سبيل الذهاب بعيدا في البطولة”.

وكشف عموتة عن صعوبات عديدة واجهت المنتخب الوطني قبل بداية البطولة، من خلال عدم جاهزية بعض اللاعبين نظير غيابهم عن التشكيلة الأساسية في فرقهم بالدوري المحلي، موضحا بأن بعض الإصابات ساهمت أيضا في زيادة الصعوبات على المنتخب.

وتابع:“منذ أن بدأت عملي كمدرب، لا أتابع ما يكتب عني في وسائل الإعلام وبأي مكان آخر، وهو ما يدفعني للتركيز أكثر في العمل، واكتسبنا الخبرة من خلال اجتهادنا لأخذ القرارات الصحيحة، ونعمل في المنتخب لمنح الفرصة لمن يستحق”.

بدوره، أكد اللاعب إبراهيم سعادة، أن هدف الجهاز الفني واللاعبين هو بلوغ المباراة النهائية لبطولة آسيا، رغم مواجهة منافس قوي، مفيدا بأن تواجد منتخبين عربيين في نصف النهائي أمر يزيد الضغوطات على اللاعبين.

وأوضح سعادة أن الجهاز الفني تابع مع اللاعبين الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية بهدف تصحيحها، وأنه جاهز لخدمة المنتخب بأي لحظة بعدما غاب عن التشكيل الأساسي في المباريات السابقة، مؤكدا بأن الفريق تحضر لإيقاف النجم سون هيونج مين وبقية زملائه، وقادرين على مواجهة أي لاعب.

وعلى الطرف المقابل، قال المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي يورجن كلينسمان، إن فريقه متحمس جدا للمباراة المهمة أمام المنتخب الوطني، موضحا بأن المباراة بين الطرفين في دور المجموعات كانت قوية.

وأشاد كلينسمان بالعمل الذي يقوم به عموتة برفقة المنتخب الوطني، وهو ما أتى ثماره من خلال نتائج الفريق المميزة التي تحققت حتى الآن، مؤكدا بأن مباراة صعبة أخرى بانتظارهم، ما يدفعهم للتركيز أكثر في هذه الموقعة بهدف الوصول للنهائي.







