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جماهير المنتخب الوطني تتطلع لأداء دورها رغم مشكلة التذاكر

2/5/2024 2:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- تتطلع الجماهير الأردنية المتواجدة في الدوحة، لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم يومه المنتظر، من خلال مواجهة كوريا الجنوبية ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا اليوم، في أهم مباريات الفريق بالبطولة الحالية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية حضور أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات المملكة إلى قطر، بهدف مؤازرة ((النشامى))، لتكون شاهدة على أهم حدث للمنتخب الوطني في تاريخه، أملا بتجاوز عقبة ((الشمشون الكوري)) وبلوغ المشهد الختامي للمرة الأولى.
ويشكل الحضور الجماهيري قوة إضافية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي، فيما لو تم التأثير على اللاعبين داخل أرضية الملعب، من خلال التشجيع المستمر وتحفيزهم بغض النظر عن النتيجة ووقت المباراة.
واشتكت الجماهير الأردنية خلال الأيام الماضية من عدم قدرتها على شراء التذاكر، نظرا للإقبال الشديد عليها من قبل جماهير مختلف الدول العربية والأجنبية المتواجدة في قطر، إلى جانب فتح الاتحاد الآسيوي للموقع على فترات، وبيعهم لأعداد كبيرة من التذاكر قبل انطلاقة البطولة.
كما فرضت مسألة السوق السوداء بين الجماهير، واقع بيع التذاكر بأسعار خيالية ومضاعفة للسعر الحقيقي، وسط عدم قدرة الاتحاد الآسيوي على ضبط العملية، فيما أعلن اتحاد الكرة بأن الموقع الرسمي للآسيوي يطرح التذاكر بشكل مستمر على موقعه.
ويتسع ستاد أحمد بن علي لأكثر من 45 ألف متفرج على مدرجاته، وهو واحد من الملاعب التي أقيمت عليه مباريات عديدة في كأس العالم الأخيرة، وهو الشاهد أيضا على فوز المنتخب الوطني التاريخي في الدور الماضي على منتخب طاجيكستان، بانتظار أن يقف الحظ معه مجددا مساء اليوم.
من ناحية ثانية، حظي وفد الإعلام الرياضي الأردني بالإشادة، نظير الجهود المبذولة من الزملاء في القناة الرياضية الأردنية، وقناة المملكة، عبر تغطية خاصة وعلى مدار الساعة للمنتخب الوطني، وبقية أحداث البطولة.
وتحسب لإدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ممثلة بمديرها العام الزميل إبراهيم البواريد، التخطيط المسبق والقيام بهذه الخطوة الكبيرة التي جاءت نظرا لأهمية الحدث وضخامته، والإيمان بأهمية التغطية الإعلامية الجيدة لمسيرة ((النشامى)).
وبدأت تغطية القناة الرياضية منذ انطلاق المنافسات بكأس آسيا، حيث كان المدير العام متطلعا على كل كبيرة وصغيرة في التغطية، أملا بتقديم أفضل محتوى للمشاهد الأردني، ومعرفة آخر التطورات على وفد ((النشامى)).
وسجلت قناة المملكة حضورها أيضا من خلال التقارير والمقابلات الحصرية المتعلقة بنتائج المنتخب الوطني وحضوره في البطولة، إلى جانب البث المباشر في أكثر من مرة يوميا من أماكن مختلفة، وإطلاع الجمهور على أهم وآخر الأخبار.
ويمثل طاقم القناة الرياضية كل من د. ليث المبيضين، محمد ذنيبات، محمد العمري، محمد صالح، ياسر العسود، صايل الغبين وأحمد السوالمة، فيما حضر إلى الدوحة من قناة المملكة الزميل محمد حسيبا والمصور كمال ملاح.

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