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تشكيل هيئة إدارية لنادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان

2/5/2024 2:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر وزير الشباب محمد النابلسي، وبناء على تنسيب وزير الأشغال العامة والإسكان م.ماهر أبو السمن، تشكيل الهيئة الإدارية لنادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد استكمال الإجراءات الرسمية كافة المتعلقة بتأسيس النادي الذي يعد الأول في تاريخ وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ويرأس الهيئة الإدارية م.عبدالعزيز الذيابات، وتضم الأعضاء م.سهير برقان وم.رحاب العتوم وم.وفاء العالول وم.عروبة عويس وبهاء السعايدة وإبراهيم المحاميد ومحمد أبو عامود ووسام حبوب.
ويعد النادي الذي يحمل الرقم (740) مكسبا للعاملين كافة بالوزارة والمتقاعدين منها، خصوصا وأن أبرز أهدافه تعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التعاون، وتحسين الوضع الاقتصادي لموظفي الوزارة، في الوقت الذي يعد فيه النادي مظلة ريادية للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقلة نوعية في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية.
وتتكون الهيئة العامة للنادي من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملين والمتقاعدين، ونظامه الأساسي (الخاص) يعزز من الروابط الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين موظفي الوزارة من خلال البرامج التي سيتبناها النادي، والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي سيقيمها، والتي ستعبر عن شمولية النادي، وتحقيق أهدافه، وتوسعة مظلته الاجتماعية.
ومن أهداف النادي، توثيق وتمكين العلاقات الاجتماعية والثقافية بين موظفي الوزارة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم، وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتقديم خدمات بأسعار تفضيلية وجودة عالية للعاملين في الوزارة والموظفين والمتقاعدين من أعضاء الهيئة العامة، إضافة إلى إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.
إلى ذلك، قرر وزير الأشغال العامة والإسكان م.ماهر أبو السمن، تخصيص مقر مؤقت للنادي لتسيير أعماله في هذه المرحلة.

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