بعد تصدّره على تيك توك.. تحذيرات من“عصير الأميرة النائمة”



عصائر الأميرة النائمة في مقاطع تيك توك

هو عصير ابتكرته جرايسي نورتون، المقيمة في لوس أنجلوس، والتي كانت تعاني من الأرق بسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، وتنسب الفضل إلى الشراب في مساعدتها أخيراً على استعادة عادات نومها إلى المسار الصحيح.









عصائر الأميرة النائمة/مقاطع تيك توك

ونشرت جرايسي دليلها لصنع عصير الأميرة النائمة خطوة بخطوة على TikTok لمساعدة متابعيها الذين يعانون من الأرق في إعداد الخليط الذي تصفه بالسحري.



المشروب الذي سوف يخلصك من الأرق

في بث مباشر على TikTok بدأت منشئة المحتوى بوضع ملعقة واحدة من مسحوق المغنيسيوم في كوبها الزجاجي قبل إضافة ربع كوب من عصير الكرز الحامض النقي، وقامت بخلط جميع المكونات معاً وتذوقت رشفة منه أمام متابعيها.



وأرفقت بالفيديو الذي نشرته نصاً جاء فيه: "لقد أدركت أخيراً أن عصير الكرز الحامض النقي والمغنيسيوم هو مزيج مثالي من أجل نوم جيد".



تفاعل مستخدمي تيك توك مع مشروب الأميرة

وقد تمت مشاهدة فيديو جرايسي حتى الآن أكثر من 1.6 مليون مرة، وعلق الكثير من المتابعين يشكرونها على الوصفة.



كتب أحد الأشخاص: "أشرب عصير الكرز الحامض كل ليلة قبل النوم وأنام نوماً مريحاً!".



وكتب متابع آخر: "نعم، لقد جربت هذا العصير مؤخراً ونمت مثل الأطفال".

وفي تعليق آخر قال أحدهم:



"لقد غير العصير علاقتي مع النوم حرفياً بالنسبة لي. كان اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يبقيني مستيقظاً في الليل حتى جربت تناول المشروب".



لكن بعض المتابعين لم ترق لهم تجربة تناول المشروب، وحذروا من تناوله.



كتب أحد الأشخاص: "إذا كنت تعاني من ارتجاع حمض المعدة، فاحذر من تناوله".



وكتب شخص آخر: "عصير الكرز سوف يسبب لك الغازات والانتفاخ في الصباح".



وعلق شخص ثالث قائلاً: "يا فتاة... لقد كنت أشرب هذا في الليالي القليلة الماضية ولا أستطيع الاستيقاظ في الصباح التالي".



وأجابت جرايسي متابعيها الذين انتقدوا المشروب: أتحدث دائماً مع طبيبي حول المكملات الغذائية الخاصة بي وأجري اختباراتي المعملية بانتظام! من المهم جداً القيام بتناول المشروب قبل تناول المكملات الغذائية الجديدة.



واضافت: "إن رؤية الناس يعيدون إنشاء وصفاتي ويطبقون نصائحي الصحية قد جلب الكثير من السعادة إلى حياتي".



خبراء يحذرون من تناول المشروب

وبعد انتشار فيديوهات المشروب بشكل جنوني، حذر خبراء الصحة من أن الإفراط في تناول المغنيسيوم قد يتسبب في مشاكل معوية، مثل الإسهال، نظراً لتأثيره على عضلات الأمعاء والمعدة.



وأكد خبير التغذية توبي كينغ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العديد من الأشخاص قد أبلغوا عن آثار جانبية سلبية بعد استهلاك تلك المشروبات.



وأضاف: "عصير الكرز يحتوي على نسبة قليلة من الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم بالنوم والاستيقاظ. يختفي هذا الهرمون خلال النهار نتيجة لامتصاص العين الضوء في الصباح، ويُساعد في الليل على الدخول في وضعية النوم من خلال إبطاء نبضات القلب وتخفيض ضغط الدم، وهو ما يسبب شعوراً بالنعاس".



وأشار إلى أن كمية الميلاتونين المزعومة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقولون إنها تساعد في النوم، هي في الحقيقة غير موجودة بشكل كافٍ في مشروب الكرز المركز. -عربي بوست