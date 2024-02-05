تحدي تيك توك ينهي حياته.. طفل يبتلع 10 مغناطيسات في بث مباشر

تفاصيل حادثة تحدي تيك توك..

إثر تناوله مغناطيسات صغيرة في شكل تحدٍّ على التيك توك التصقت هذه المغناطيسات ببعضها في أمعائه، مكونة صفاً بطول 30 ملليمتراً، مما تسبب في تكوين ثقب في الأمعاء الدقيقة، وتفاقم الحالة إلى درجة أدت إلى فقدانه لحياته.



ولم يخبر الطفل الذي يُدعى "ريس ميلوم" أحداً من أفراد عائلته بشأن ابتلاعه للمغناطيسات.



بعد مرور الوقت، بدأ يشعر بالتعب والألم، حيث قامت والدته بإعطائه بعض الأدوية المسكنة، لكن دون جدوى.



ثم قررت الأم التوجه إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية.. وعلى الرغم من بداية تحسن حالة الطفل وعودته إلى المنزل، إلا أنه بعد ساعات ظهرت عليه أعراض خطيرة، منها رفضه لتناول الطعام وصعوبة في شرب السوائل، إلى جانب صعوبات في الرؤية.. وفيما بعد، فقد وعيه وفارق الحياة.



اكتشفت عائلة الطفل لاحقاً أنه ابتلع المغناطيسات، وذلك من خلال فحص أشعة مقطعية لجسمه بأكمله.



كرات مغناطيسية في بطن الطفل

كشفت عملية التشريح التي تمت بعد بضعة أيام عن وجود كرات مغناطيسية في أمعاء الطفل، مما أسفر عن وفاته.



وكان ريس وشقيقه قد حصلا على علبة من المغناطيسات، بالإضافة إلى ألعاب أخرى من قبل صديق للعائلة قاموا بتأجير المنزل من عنده قبل شهر تقريباً من وفاته؛ حيث تم تصميم هذه الكرات للاستخدام في إنشاء المنحوتات.



وصرّح ريتشارد، والد ريس، بأن ابنه كان يحب تلك المغناطيسات وكان يلعب بها بشكل مستمر، حيث كان يستخدم ما يصل إلى 30 أو 40 منها في اللعب كل مرة.. ولكنه أكد عدم مشاهدة ابنه يحاول بأي حال من الأحوال ابتلاعها أو وضعها في فمه.



وقالت السيدة بويد، والدة ريس، إن ابنها "لم يكن يدرك حقاً مدى الخطر" وكان "شجاعاً جداً".



تحدي تيك توك أودى بحياته

أشارت الشرطة إلى عدم وجود دليل على وجود حساب لريس على تطبيق TikTok، لكن هناك إمكانية لمشاهدته مقاطع الفيديو الخاصة بتحدي تيك توك الذي أودى بحياته على منصات أخرى مثل YouTube.



وسجلت الطبيبة الشرعية كاثرين كوندي نتيجة سلبية في قضية الوفاة، حيث أكدت أن الفيديو الذي يظهر فيه الطفل ريس وهو يلعب مع شقيقه يشير إلى أنه كان يدرك تحديات وسائل التواصل الاجتماعي.



ووصفت كوندي ما حدث بأنه سلسلة من الأحداث المأساوية، مؤكدة أن ريس لم يكن يدرك خطورة ابتلاع المغناطيس، وأن بيعه قانوني.



وعبّرت الطبيبة الشرعية عن أملها في أن تكون وفاة ريس تحذيراً للآخرين بشأن الخطر المحتمل الذي تشكله هذه الكرات، خاصة بالنسبة للأطفال. -عربي بوست

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