ما هي الأورام الحميدة في القولون؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وتضع نشرة المعهد بين يدي القارىء أسباب الأورام الحميدة في القولون، ومن يصاب بها، وكيفية تشخيصها، وماذا يحدث مع من لديه مثل هذه الأورام، وهل يمكن الوقاية من أورام القولون وسرطان القولون والمستقيم.هناك أنواع مجهرية مختلفة من الأورام الحميدة (التي تتطلب مجهرًا لتحديدها)، ويمكن أن تنمو هذه الأورام الغدية أو الزوائد اللحمية بمرور الوقت وتصبح سرطانية. يمكن أن يؤدي إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم وإزالة الأورام الحميدة إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.ما الذي يسبب الاورام الحميدة في القولون ومن يصاب بها؟يتم العثورعلى الاورام الحميدة في حوالي 30٪ من السكان البالغين فوق سن 45-50. الرجال والنساء من جميع الأعراق معرضون لخطر الإصابة بأورام القولون وسرطان القولون.



اللحميات هي نتيجة التغيرات الجينية في خلايا بطانة القولون التي تؤثر على دورة حياة الخلية الطبيعية. يمكن للعديد من العوامل أن تزيد من خطر أو معدل هذه التغييرات. ترتبط العوامل بنظامك الغذائي، ونمط حياتك، والعمر الأكبر، والجنس، والوراثة أو المشكلات الوراثية. تشمل العوامل المهمة في نمط الحياة التي تؤهب للإصابة بأورام القولون والمستقيم والسرطان (مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات) ما يلي:



- التدخين.

- الإفراط في تناول الكحول

- زيادة الوزن.

- تناول الأطعمة المصنعة والإكثار من تناول اللحوم الحمراء (بدلاً من تناول الطعام النباتي في الغالب).



تشمل العوامل الأخرى ما يلي:

- أن تكون من أصل أفريقي أمريكي.

- وجود تاريخ شخصي للإصابة بأورام القولون والمستقيم أو سرطان القولون والمستقيم.

- وجود تاريخ شخصي للإصابة بمرض التهاب الأمعاء (مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي) أو التهاب الأقنية الصفراوية. ما هي الأعراض؟



معظم اللحميات أو سلائل القولون ليس لها أي أعراض ظاهرة في البداية، ولهذا يوصى بإجراء الفحص الدوري لإكتشافها. ومع ذلك، عند ظهور الأعراض، فقد تشمل:

- النزيف من المستقيم (الجزء الأخير من الجهاز الهضمي) والذي يمكن رؤيته بالعين المجردة أو اكتشافه مجهريًا عن طريق فحص الدم في البراز.

- فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو فقدان الوزن غير المبرر.

- تغيير في نمط حركة الأمعاء الطبيعية.

- ألم في البطن (نادر).

يجب تقييم الأعراض المذكورة أعلاه للتأكد من عدم وجود الاورام الحميدة أو سرطان القولون والمستقيم.



كيف يتم تشخيص الاورام الحميدة في القولون؟

يمكن للطبيب اكتشاف سلائل القولون بعدة طرق، بما في ذلك:



- تنظير القولون (Colonoscopy): إجراء يتم فيه وضع أنبوب طويل ورفيع ومرن عبر المستقيم وصولاً إلى الأمعاء الغليظة. يحتوي الأنبوب على كاميرا تعرض الصورعلى الشاشة، كما يسمح بإزالة الزوائد اللحمية.



- التنظير السيني (Sigmoidoscopy): يتم إدخال أنبوب رفيع ومرن عبر المستقيم لفحص الثلث الأخير من الأمعاء الغليظة.



- التصوير المقطعي المحوسب (CT): إجراء طبي يستخدم الأشعة لإنشاء صور للأمعاء الغليظة.



- اختبارات البراز : للتحري عن وجود دم أو وجود تغيرات جينية توحي بالزوائد اللحمية والسرطان. إذا كان الاختبار إيجابيًا، فيجب إجراء تنظير القولون.



إذا كان أي من الاختبارات الأخيرة غير طبيعي، فيجب إجراء تنظير القولون للتحقق من وجود الاورام الحميدة وإزالتها.



ماذا يحدث إذا كان لديك ورم القولون؟

عندما يتم العثور على سليلة القولون، سيقوم طبيبك بإزالتها (بعملية الاستئصال) وفحصها في المختبر لمعرفة نوعها المجهري (خزعة). سيحدد طبيبك متى يجب إعادة إجراء الفحص المتكرر بناءً على العدد والحجم والتحليل المجهري للزوائد اللحمية، بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى.



هل يمكن الوقاية من أورام القولون وسرطان القولون والمستقيم؟

قد تكون قادرًا على تقليل خطر الإصابة بالزوائد اللحمية باتباع التالي:



- تجنب الكحوليات الزائدة والتبغ.

- تجنب أي وزن إضافي من خلال متابعة قياس مؤشر كتلة الجسم.

- تنفيذ التمارين الرياضية بما في ذلك 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل وجلستين من تقوية العضلات في الأسبوع.

- تناول ما لا يقل عن 3-5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

- تجنب الأطعمة الدهنية والمعالَجة واللحوم الحمراء الزائدة.



كما تبين أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا يقلل من أورام القولون والمستقيم والسرطان، مع ملاحظة أنه يمكن أن يكون للأسبرين آثار جانبية، لذا يجب مناقشة استخدام ومخاطر وفوائد الأسبرين مع طبيبك.

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